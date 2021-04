Nữ sinh trường Ams trúng tuyển đại học Mỹ và ước mơ thành danh ở New York

Ngày 16/12/2020, Nguyễn Linh Đan, học sinh lớp 12 Nga trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận kết quả trúng tuyển Đại học New York (Mỹ). Nhưng nỗ lực của Đan chưa dừng lại. Em quyết định đầu tư nhiều hơn vào bản thân để chuẩn bị thể hình, tinh thần và trí óc cho các năm đại học.

Cô gái 18 tuổi vẫn bận rộn với việc học ở trường, học thêm tiếng Trung, thu âm bài hát, tham gia thêm các dự án phim ngắn và định học thêm về thiết kế.

“Từ lúc nhận tin trúng tuyển, điểm khác duy nhất của em là tinh thần, em đỡ lo lắng hơn rất nhiều”, Linh Đan chia sẻ khi kể về việc trúng tuyển Đại học New York, ngôi trường đứng thứ 7 thế giới về Văn hóa, Truyền thông - ngành học nữ sinh định theo đuổi.

Linh Đan trúng tuyển ĐH New York ở vòng tuyển sinh sớm. (Ảnh: L.Đ)

Ghi danh vào trường hàng đầu thế giới

Được bố mẹ định hướng du học từ sớm nhưng phải sau lần tham gia trại hè âm nhạc tại Minnesota năm 2019, Linh Đan mới thực sự thích thú với nước Mỹ. Đan yêu âm nhạc, nghệ thuật, có hoài bão trong ngành giải trí. Do đó, đây cũng là nơi lý tưởng để em học tập, theo đuổi điều mình thích.

Linh Đan bắt đầu hứng thú Đại học New York khi tên trường xuất hiện trong các bộ phim Crazy Rich Asians, FRIENDS, To All The Boys: Always and Forever…

Tìm hiểu kỹ hơn, nữ sinh càng ấn tượng về sự khác biệt, độc đáo của trường khi Đại học New York gồm nhiều tòa nhà trong khu phố xung quanh công viên Washington Square ở giữa lòng New York - thành phố còn được gọi là trung tâm thế giới với Broadway, thiên đường ngành giải trí, truyền thông.

“Em cảm thấy sinh viên khi học ở đây sẽ vô cùng tự lập và có rất nhiều cơ hội để khám phá môi trường, văn hóa, con người xung quanh”, Linh Đan nói về lý do chọn Đại học New York.

Cuối mùa hè năm lớp 11, Linh Đan bắt tay chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh. Lúc đó, Đan còn lo tổ chức vở nhạc kịch đầu tiên của mình nên gặp khá nhiều khó khăn, chủ yếu về tinh thần.

Phần ngoại khóa, nữ sinh không lo lắng khi em là thành viên ban nhảy và hát của câu lạc bộ Hanoi-Amsterdam Art Team, tổng đạo diễn vở nhạc kịch GALA HAT 2020: 30 tháng 2, đạo diễn âm nhạc cho dự án phim Lucid Pictures, thực tập sinh marketing tại Viettel Media và là đại sứ Ams được yêu thích nhất.

Linh Đan đạt SAT 1470 và IELTS 8.0. Ở phần viết luận, Đan gặp chút khó khăn do là học sinh chuyên Nga, em không đọc, viết tiếng Anh quá nhiều. Nhưng nhờ vậy, Đan nhắc nhở bản thân phải đọc, viết thật nhiều để học tốt ở bậc đại học.

Nữ sinh chọn kể về sự kiện, thành tựu đánh dấu sự trưởng thành của em, giúp em hiểu ra điều mới về bản thân và mọi người.

Linh Đan đưa vào bài luận quá trình em viết bài hát đầu tiên, về sự giằng co giữa câu hỏi nên viết bài hát bắt tai, ca từ đơn điệu để theo xu hướng hay giãi bày cảm xúc, câu chuyện thật.

Đan chọn con đường thứ nhất, thất bại và vô thức chuyển sang con đường thứ hai để rồi nhận ra nghệ thuật là phương tiện để nghệ sĩ nói ra những điều họ không thể nói thành lời nên giá trị của sự chân thật vô cùng quan trọng.

Nữ sinh trường Ams cũng nhấn mạnh không thể làm hài lòng tất cả hay đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng nếu được tạo ra từ trái tim nghệ sĩ, tác phẩm chắc chắn sẽ được đón nhận.

Linh Đan cho rằng quan trọng nhất ở phần luận là thể hiện chân thực bản thân. Để làm được, người viết cần biết thế mạnh, cá tính riêng, điều mình thích làm và ý nghĩa của nó. Đây có thể là phần khó nhất nhưng là cơ hội để tự đối thoại, hiểu rõ bản thân hơn.

Nữ sinh trường Ams tin việc em nhìn rõ điểm mạnh của mình, thể hiện điều đó rõ ràng trong hồ sơ đã giúp em thuyết phục ban tuyển sinh và trúng tuyển ngay vòng tuyển sinh sớm vào đại học hàng đầu thế giới.

“Đêm trước ngày biết kết quả, em tự dặn mình đi ngủ sớm nhưng không sao ngủ nổi. 4h, em nhận thư trúng tuyển mà mắt rưng rưng. Em mất một tiếng suy nghĩ mới quyết định đánh thức bố mẹ để báo tin. Một đêm thức trắng nhưng hôm sau, em không hề mệt mỏi”, Linh Đan nhớ lại.

Linh Đan (thứ hai từ phải sang) quyết định du học Mỹ sau khi tham gia biểu diễn tại tour trại hè âm nhạc quốc tế Song Of Hope khắp Minnesota. (Ảnh: L.Đ)

Khát vọng trở thành giám đốc sáng tạo

Sau khi quyết định quyết định nhập học Đại học New York, Nguyễn Linh Đan phải rút hết hồ sơ ở những trường khác, bao gồm trường đã báo đỗ như Đại học Indiana, Drexel, Northeastern.

Nếu kịp tiêm vaccine, Linh Đan sẽ nhập học trực tiếp vào mùa thu tới. Nếu không, nữ sinh dự định gap year, trước mắt một học kỳ, thay vì học online.

Cô gái trường Ams sẽ theo học ngành Media, Culture and Communication và học thêm chuyên ngành phụ Business of Entertainment, Media and Technology. Bước đi này phục vụ cho đam mê và khát vọng của Linh Đan - trở thành giám đốc sáng tạo cho các cho các sản phẩm nghệ thuật.

Nguyễn Linh Đan có niềm hăng say với nghệ thuật. Em thích nghe, xem nhiều MV, thể loại nhạc, thứ tiếng khác nhau nhưng vẫn rất yêu văn hóa Việt Nam.

Vì thế, Đan muốn vận dụng, trau dồi khả năng sáng tạo về mảng nghệ thuật, truyền thông ở môi trường cạnh tranh với thế giới, từ đó giới thiệu, tô thêm vẻ đẹp sẵn có của Việt Nam đến nhiều người bạn đa sắc tộc qua các sản phẩm âm nhạc và nghệ thuật nói chung.

Thực tế, trong suốt 3 năm THPT, Linh Đan luôn nỗ lực cho khát vọng này. Em từng mang đến sân khấu của High School Best Dance Crew 2020 tiết mục nhảy hiện đại đậm chất dân tộc, hát và biên đạo bài Bèo dạt mây trôi, Sẽ Chiến Thắng, biểu diễn tại tour trại hè âm nhạc quốc tế Song Of Hope khắp Minnesota, tham gia dự án quốc tế 10 Khúc Đồng Dao (10 Nursery Rhymes) remake các bài hát truyền thống của trẻ em Việt Nam một cách hàn lâm và chuyên nghiệp.

Ngoài sở thích nghe nhạc, tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, Linh Đan được truyền cảm hứng rất nhiều từ các nghệ sĩ, ca sĩ trên khắp thế giới.

Đan mê BTS 5 năm nay và ấn tượng với cách đội sáng tạo của nhóm nhạc này làm nên thương hiệu đẳng cấp nhưng thân thuộc, mang tính kết nối cao. Nội dung, âm nhạc, phong cách trình diễn của nhóm cũng chứa giá trị sâu sắc, chân thật, chạm đến trái tim của khán giả.

Đan còn xúc động hơn khi thấy những nhân vật mang sức ảnh hưởng toàn cầu ấy không chỉ tạo ra nghệ thuật mà có thể dùng nghệ thuật để phổ biến nền văn hoá Hàn Quốc thông qua sân khấu được dàn dựng công phu, mang phong cách truyền thống Hàn Quốc, nghệ sĩ mặc Hanbok và âm nhạc được phối lại theo phong cách dân gian.

Nữ sinh cũng hâm mộ những nghệ sĩ Việt Nam đã góp phần thể hiện văn hoá dân tộc trong sản phẩm của mình. Linh Đan hy vọng có thể góp sức vào đó.

“Em sẽ ưu tiên việc học, thực tập để học hỏi, trải nghiệm và nếu có thể thành danh tại New York thì thật tốt. Lúc đó, em sẽ về nước, làm ‘đầu tàu’ vì em vương vấn mảnh đất này lắm”, cô gái 18 tuổi nói về khát vọng tạo ra nội dung và dàn nghệ sĩ truyền bá văn hóa dân tộc.

Hành trình ứng tuyển vào đại học hàng đầu thế giới giúp Nguyễn Linh Đan thêm tin rằng niềm tin làm nên tất cả. Nữ sinh biết ơn bố mẹ, bạn bè, các anh chị trong trung tâm tư vấn du học đã luôn động viên, tin tưởng, cho Đan bài học về niềm tin vào bản thân và những điều tích cực.

“Em thuộc lòng câu trong Nhà giả kim ‘Khi bạn thực sự khao khát điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được nó’. Cảm giác lúc nhận thư trúng vẫn như một phép màu mà em nhớ mãi đến bây giờ. Những gì đã qua nhắn nhủ rằng hãy lựa chọn không ngừng tin tưởng vào bản thân và những điều tốt đẹp, rồi ý nguyện ắt sẽ trở thành hiện thực”, Linh Đan tâm sự.