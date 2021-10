Nữ sinh Thái Bình nhận 4 học bổng toàn phần thạc sĩ trước khi tốt nghiệp đại học

(VTC News) -

Đặt chân đến khách sạn ở thành phố Cao Hùng (Đài Loan) sau chuyến bay 8 tiếng khiến Thủy mệt nhoài. Thủy sẽ ở đây thực hiện cách ly 21 ngày, trước khi trở về ký túc xá để chuẩn bị cho năm học mới. Thủy theo học ngành Quản trị kinh doanh quốc tế MBA tại Đại học quốc lập Đông Hoa (Đài Loan).

Sang đúng dịp Tết Trùng thập của Đài Loan nên Thuỳ có phần choáng ngợp nhưng cũng đầy hào hứng khi từ ban công khách sạn chứng kiến không khí người dân tụ họp, vui chơi, nhảy múa hát ca dọc các tuyến phố.

Nguyễn Thị Thùy (cựu sinh viên lớp Kinh tế đối ngoại K56, Đại học Ngoại thương). (Ảnh: NVCC)

Nhận 4 học bổng thạc sĩ toàn phần

Trước khi lên đường du học, nữ sinh gốc Thái Bình từng nhận được 4 học bổng toàn phần bậc thạc sĩ nghiên cứu về kinh tế của Đại học quốc lập Đông Hoa (Đài Loan), Đại học quốc lập Trung Sơn (Đài Loan), Đại học Verona (Italia) và Học bổng chính phủ Đài Loan.

Đặc biệt hơn, Thuỳ nhận được cả 4 học bổng thạc sĩ trên từ khi chưa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Khác với quá trình apply xin học bổng từ các nước châu Âu và Mỹ, ở Đài Loan, ngoài điều kiện về kết quả học tập theo đúng chuyên ngành, em phải thuyết phục hội đồng tuyển sinh của trường bằng cách đưa ra bản kế hoạch dự kiến liên quan tới đề tài nghiên cứu thạc sĩ định hướng tới. Nếu thấy phù hợp nhà trường sẽ đồng ý cấp học bổng cho sinh viên.

Trong bản kế hoạch gửi các trường, Nguyễn Thị Thuỳ tập trung trình bày mong muốn được nghiên cứu về các nhân tố tác động đến việc mở trộng thị trường ra nước ngoài của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Đài Loan trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

"Em chọn đề tài trên là do ở Đài Loan hiện nay số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 96% thị trường của nền kinh tế. Nhưng khi các doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài họ gặp nhiều khó khăn và hướng đi đúng. Đồng thời, trước Thuỳ cũng chưa có nghiên cứu chính thống nào đề cập tới vấn đề này. Đó có thể là lý do nhiều trường đại học ở Đài Loan cấp học bổng cho em", nữ sinh chia sẻ.

Cuối cùng, cô gái sinh năm 1999 quyết định chọn mức học bổng hơn 800 triệu đồng từ Đại học quốc lập Đông Hoa (Đài Loan).

Để chuẩn bị cho việc học thạc sĩ, ngay từ năm thứ 2 đại học, Thuỳ tích cực nâng cao vốn ngoại ngữ của bản thân. Hiện cô đang ở mức 7.5 IELTS tiếng Anh và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung. Dự kiến trong thời gian học tập tại Đài Loan, Thuỳ sẽ tranh thủ trau dồi thêm vốn tiếng Trung để có thể giao tiếp thành thạo với người bản địa. Bởi vì điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tiếp cận các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình nghiên cứu luận văn thạc sĩ.

Bên cạnh đó, lý do khiến Thuỳ chọn du học Đài Loan thay vì Italia một phần bởi nền văn hoá. Nữ sinh yêu thích nét riêng biệt của Đài Loan, được pha trộn một chút văn hoá cổ Trung Hoa cùng hơi hướng văn hoá phương Đông, vừa cổ kính, vừa hiện đại. Đồng thời đây cũng là trung tâm kinh tế lớn có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.

Nguyễn Thị Thùy thướt tha trong tà áo dài. (Ảnh: NVCC)

44 môn học đạt điểm A và A+

Nguyễn Thị Thuỳ tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Thùy đạt GPA 3,93/4,0, nằm trong top 1% sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất toàn trường năm 2021.

Đặc biệt, trong 4 năm đại học, Thuỳ đạt điểm A và A+ ở 44/47 môn học, trong đó 2 môn được mệnh danh là "khó nhằn" nhất nhì trường thì cô đạt điểm trung bình môn tuyệt đối 10/10. Còn lại 3 môn đạt điểm B+.

Đạt kết quả đáng ngưỡng mộ là vậy nhưng nữ sinh vẫn khiêm tốn cho rằng, kết quả học tập cao như vậy một phần là nhờ vào sự may mắn và thầy cô ưu ái.

"Em không có bí quyết học tập nào cụ thể và cũng không quá khó để đạt được điểm như vậy. Em luôn lên kế hoạch chi tiết và đặt mục tiêu trước mỗi môn học. Thường sẽ là các kế hạch theo tuần, tháng hoặc theo từng môn. Sắp xếp công việc cần làm theo các thứ tự ưu tiên để đảm bảo hoàn thành tốt các công việc", nữ sinh bộc bạch.

Ở Đại học Ngoại thương, thay vì thi cử cuốn chiếu, sẽ có những khoảng thời gian nhất định trong năm dành riêng cho các môn thi. Trong khoảng thời gian này, em thường tập trung 100% vào việc học, ôn thi để đạt được kết quả cao nhất.

Nhiều khi lịch việc học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa chồng chéo nhau tạo nhiều áp lực nhưng em luôn ưu tiên hàng đầu cho việc học. Sau khi giải quyết xong việc học mới chuyển sang hoàn thành các công việc khác, tránh phân tâm và xáo trộn.

Cho đến hiện tại, bước ngoặt lớn nhất với Thuỳ là khi bà nội qua đời. Từ nhỏ, cô đã ở với ông bà nội nên chịu ảnh hưởng về tình cảm, lối suy nghĩ, cách sống. Sự ra đi của bà để lại nỗi đau lớn, nhưng cũng vì thế mà Thuỳ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn để bà an lòng. Nếu bà vẫn còn sống, hẳn sẽ rất tự hào vì cô gái đã hoàn thành lời hứa với bà.

Về việc học thạc sĩ, Thuỳ cho rằng yêu cầu cao hơn rất nhiều so với bậc đại học nên từ sớm em đã lên kế hoạch học tập cụ thể,chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước. Ngoài thời gian học tập trực tuyến, em dành thời gian đọc sách giáo trình, sách chuyên ngành để có cái nhìn sâu và kỹ hơn về các vấn đề cần được quan tâm.

Thùy tâm đắc nhất với câu nói: "If an egg is broken by an outside force, life ends. If broken by an inside force, life begins. Great things always begin from the inside" - Tôi luôn tin vào sức mạnh bên trong của mỗi con người. Tôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta cần tìm về bên trong chính mình để yêu thương bản thân, nhận ra tiềm năng của mình và tận dụng chúng để làm được những điều phi thường.

Về mục tiêu sắp tới, Thuỳ cho biết sẽ cố gắng hoàn thành chương trình thạc sĩ đúng thời hạn để tiếp tục tìm kiếm các học bổng bậc tiến sĩ ở một số nước đầu tầu về kinh tế trong khu vực châu Á, như Singapore, Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.