Nữ sinh lớp 12 có bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế

Thông tin từ trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội, Gia Hân, học sinh lớp 12 chương trình Tú tài Quốc tế IB của trường được Tạp chí Nghiên cứu Sinh viên (Journal of Student Research) đăng tải bài nghiên cứu. Đây là tạp chí học thuật uy tín nhằm giới thiệu các bài nghiên cứu của học sinh trung học, sinh viên đại học và sau đại học trên khắp thế giới.

Nghiên cứu với tiêu đề “A Behavioural Perspective on Vietnam's Corporate Safety Measures and Nudges in COVID-19" (Góc nhìn hành vi về các biện pháp an toàn và sự thúc đẩy an toàn doanh nghiệp của Việt Nam trong thời kỳ COVID-19).

Gia Hân nghiên cứu về việc ứng dụng phương pháp 'cú huých hành vi' để tăng cường tuân thủ an toàn tại nơi làm việc trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Gia Hân (phải) học sinh lớp 12 chương trình Tú tài Quốc tế IB, trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội.

Trong các tiết của môn Kinh tế học tại BIS Hà Nội, Gia Hân được học về cách những cú huých hành vi có thể định hướng hành động của cá nhân trên thị trường. "Được truyền cảm hứng bởi khái niệm được học, em nghiên cứu để khám phá cách các phương pháp thúc đẩy hành vi, chứng minh có thể xử lý các thành kiến phi lý đe dọa đến sự an toàn của cá nhân trong đại dịch", nữ sinh nói.

Vào thời điểm thành phố Hà Nội đang từng bước nới lỏng những quy định về giãn cách xã hội, Hân nhanh chóng nhận ra sự liên quan và giá trị của nghiên cứu mình với hiện tại. “Với việc các công ty chuyển hướng trở lại làm việc trực tiếp, em nhận thấy tầm quan trọng kịp thời của việc áp dụng các phương pháp thúc đẩy hành vi trong môi trường làm việc”, Gia Hân giải thích.

“Đây là một lĩnh vực mới trong các nguồn tài liệu nghiên cứu hiện nay, bởi vậy em tin nghiên cứu của bản thân có thể trở thành nền tảng cho những khám phá sâu hơn về các biện pháp an toàn hiệu quả và toàn diện mà các doanh nghiệp có thể áp dụng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên", Hân nói.

Gia Hân nghiên cứu và viết bài luận với thời gian 5 tháng, trong khi vẫn cân đối được khối lượng công việc khổng lồ giữa việc nghiên cứu và bài tập tại trường.

Hân chỉ ra khía cạnh khó khăn nhất trong việc nghiên cứu của em là sự thiếu tương quan giữa các biến số. Tuy nhiên em không hề nản lòng mà phân tích những kết quả thu được của mình dựa trên bối cảnh đại dịch có một không hai ở Việt Nam.

Góc nhìn mới giúp kết quả nghiên cứu của Gia Hân trở nên khác biệt với những nghiên cứu sẵn, trở thành một tài liệu quý giá cho kho tàng nghiên cứu hiện nay.

Gia Hân trong tiết học về kinh tế.

Thầy Chris Newman, Hiệu phó khối Trung học tại BIS Hà Nội đánh giá, thành quả em vượt xa so với mục tiêu ban đầu. Một bài luận được nghiên cứu và xây dựng công phu, chuyên nghiệp, nêu bật những nội dung đúc rút quan trọng, không chỉ với các doanh nghiệp và các nhà tâm lý học mà còn cho tất cả chúng ta.

Chị Bình Bùi - mẹ của Gia Hân chia sẻ, Gia Hân luôn hăng say với việc viết luận, tranh biện và phát biểu trước đám đông, các bộ môn thể thao cạnh tranh, nghiên cứu khoa học cho đến những cơ hội lãnh đạo. Các chương trình học và ngoại khóa đa dạng tại BIS Hà Nội nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, giúp Hân tự tin bước ra ngoài phạm vi an toàn và thử thách bản thân theo những cách thức mới mẻ và thú vị.

Gia Hân cũng là một trong hai đại sứ UNICEF của trường trong năm học này và là thành viên đồng sáng lập câu lạc bộ Tranh biện của trường. Hân tham gia giải Vô địch tranh biện cấp Trung học thế giới (World Schools Debate Championship) trong vòng 3 năm liên tiếp kể từ năm 2019. Năm 2021, em xuất sắc cùng với đội tuyển Việt Nam tiến tới vòng chung kết.

Kỹ năng tranh biện của Gia Hân được thể hiện qua rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, như giải Nhì cuộc thi Open Speaker, xuất sắc lọt vào vòng Tứ kết tại cuộc thi Qatar International Schools Debating Championship 2021 và Top 6 Adjudicator tại Hanoi Debate Tournament 2021.