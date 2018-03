(VTC News) - Sáng 5/3, người dân sống ở khu tập thể Nguyễn Văn Ngọc (Ba Đình, Hà Nội), phát hiện ca sĩ Châu Việt Cường từ cầu thang bộ chạy ra đường với những biểu hiện bất thường như bị phê ma tuý.

Ngày 5/3, cơ quan công an tạm giữ hình sự ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật Nguyễn Việt Cường, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) vì nghi có liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ ở Hà Nội.

Công an quận Ba Đình cho biết, sáng 5/3 người dân sống ở khu tập thể nằm trong khu phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình), phát hiện Nguyễn Việt Cường từ cầu thang bộ chạy ra đường với những biểu hiện bất thường như bị "phê" ma tuý.

Chạy ngay sau Cường còn có một cô gái trẻ khác. Hai người kêu cứu và nhờ người dân sống cùng khu tập thể gọi hộ xe cấp cứu.

Sau đó, cơ quan công an phát hiện một nữ sinh chết trong căn nhà mà trước đó có Châu Việt Cường và nhóm bạn sử dụng ma tuý.

Nữ sinh bị chết được xác định là T.T.H. (20 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Khi bị tạm giữ tại cơ quan công an, Nguyễn Việt Cường khai nhận, rạng sáng cùng ngày, Cường đi cùng H. về nhà một người bạn ở phường Cống Vị, quân Ba Đình. (Hà Nội). Tại đây, Châu Việt Cường và một số người bạn tổ chức sử dụng ma túy.

Về nguyên nhân nữ sinh H. tử vong, Nguyễn Việt Cường khai sau khi sử dụng ma túy suốt đêm thì rạng sáng H. xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng.

Do có ảo giác bị "ma nhập" nên Cường và H. đã rắc tỏi quanh nhà để "trừ ma". Sau đó, cả hai bóc tỏi cho vào miệng. Do H. cho cả miếng tỏi to vào miệng nên nữ sinh này bị chết nghẹn.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể nữ sinh H. đã được niêm phong phục vụ điều tra.

Châu Việt Cường khai thường xuyên ăn nhiều tỏi. Những người bạn chứng kiến có vào can ngăn nhưng do ai cũng đang phê ma túy nên không can được. Sau đó, những người này đi khỏi hiện trường.

Lãnh đạo Công an quận Ba Đình cho biết đây mới chỉ là lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân khiến H. chết.

Cơ quan công an cũng đang làm việc với những người cùng sử dụng ma túy với H. và Châu Việt Cường để tiếp tục làm rõ vụ việc.

