Nữ sinh 9X chia sẻ bí quyết chinh phục học bổng danh giá của Pháp

(VTC News) -

Nguyễn Lê Trà My (SN 1996, TP.HCM) là gương mặt nổi bật trong cộng đồng du học sinh tại Pháp. Cô vừa tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Đại học INP Ensimag. Trà My cũng xuất sắc giành được học bổng Excellence - Chương trình thạc sĩ Toán ứng dụng ngành Vận trù, Tổ hợp và Tối ưu hóa tại Pháp cho kỳ nhập học 2020.

Excellence là chương trình học bổng danh giá của chính phủ Pháp. Người trúng tuyển sẽ được hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng/năm học cùng nhiều quyền lợi như hưởng bảo hiểm xã hội, hỗ trợ nhà ở, miễn phí xin visa…

Trà My chia sẻ cô dành 1 năm để hoàn thành chương trình, và được cấp bằng thạc sĩ thay vì 2 năm như nhiều du học sinh khác tại các quốc gia khác.

Trà My xuất sắc giành học bổng Excellence - Chương trình thạc sĩ Toán ứng dụng ngành Vận trù, Tổ hợp và Tối ưu hóa tại Pháp. (Ảnh: NVCC).

Quá trình ứng tuyển học bổng Excellence gồm 2 vòng là vòng hồ sơ và phỏng vấn. Ở vòng đầu tiên, hồ sơ yêu cầu gồm 1 đơn xin học bổng ghi rõ 3 chương trình học nguyện vọng, hồ sơ cá nhân theo mẫu, thư nguyện vọng và kế hoạch học tập cá nhân.

Ngoài ra, ứng viên có thể cung cấp thêm bằng cấp ngoại ngữ, thư giới thiệu, thư đồng ý nhận học từ trường, thư trao đổi với trường và các chứng nhận, chứng chỉ khác.

Chia sẻ về bí quyết nhận được học bổng danh giá này, Trà My cho hay nguyên tắc là phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ứng viên phải tìm hiểu kỹ sự phù hợp, khả năng đỗ của bản thân. Đặc biệt cần chú ý đến đánh giá của "khán giả", tức là hội đồng học bổng.

Đối với vòng hồ sơ cần chú ý những điều nhỏ nhặt nhất. Hồ sơ cá nhân, thư viết tay, Trà My ghi họ tên theo văn phong tiếng Pháp để gây ấn tượng với hội đồng. Với Trà My, do bài thi có hội đồng người Pháp nên khi sử dụng tiếng Anh, cô lựa chọn những câu đơn giản, tránh các từ ngữ chuyên ngành không cần thiết.

Cô bạn sở hữu ngoại hình xinh xắn và thành tích học tập ấn tượng. (Ảnh: NVCC)

Tại vòng phỏng vấn, nữ sinh cho rằng sự tự tin chính là yếu tố đầu tiên ứng viên cần có. Ứng viên đừng quá căng thẳng, chuẩn bị tâm lý thật tốt và hãy coi đây là một cuộc trò chuyện để thấu hiểu nhau, không nên đặt nặng áp lực thi cử.

Trong các ngày phỏng vấn, Trà My thường ưu tiên đến sớm khoảng 30 phút. Điều này không chỉ thể hiện sự cầu thị nghiêm túc mà còn giúp ứng viên ổn định tâm lý, tránh rủi ro không đáng có. Yếu tố trang phục cũng cần được coi trọng. Cô lựa chọn những bộ cánh lịch sự, nhã nhặn để gây thiện cảm với người đối diện.

Trà My dành rất nhiều thời gian để rèn luyện cách diễn đạt rõ ràng, mạch lạc. Bài tập cô bạn thường áp dụng đó là dành nhiều giờ trước gương để tập cách trình nói, cách phát âm chuẩn tiếng Anh. Cuối cùng đừng quên nói lời chào tạm biệt, lời cảm ơn và hãy để nụ cười luôn ở trên môi.

Gần 2 năm sinh sống và học tập tại Pháp, Trà My đánh giá đây là môi trường học tập tốt. Thời gian tới, Trà My dự định ở lại Pháp làm việc ít nhất 2 năm. Ngoài ra, cô sẽ học thêm tiếng Tây Ban Nha, một vài chứng chỉ nghề nghiệp về chuỗi cung ứng và phân tích dữ liệu để đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp sau này.