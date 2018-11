Nữ sinh 1998 gây sốt vòng Sơ khảo Tài năng Sinh viên Việt Nam 2018 nhờ đôi mắt to tròn đáng yêu

(VTC News) - Hoa Khôi Sinh Viên 2018 với sự tham gia tổ chức của Tập Đoàn Yeah1 hứa hẹn sẽ đem tới nhiều nội dung phong phú và sân chơi hấp dẫn cho các bạn sinh viên cũng như khán giả theo dõi chương trình.

Hành trình tìm kiếm gương mặt nữ sinh đại diện cho 'vẻ đẹp của sự thông minh' trong cuộc thi Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2018 với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh đang diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước. Đặc biệt, để tăng thêm phần sôi động cho cuộc thi năm nay, BTC tổ chức các hoạt động đồng hành và trong đó có cuộc thi tìm kiếm Tài Năng Sinh Viên Việt Nam 2018.

Vòng Sơ khảo cuộc thi “Tài năng Sinh viên Việt Nam 2018” chính thức khởi động trên toàn quốc từ ngày 15/9. Tại điểm thi Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội, cô bạn Hoàng Huyền Nhung đã khiến Ban giám khảo đắm chìm trong màn trình diễn ca khúc Can’t Take My Eyes Off You cùng tiếng đàn Ukulele của mình.

Tuy vậy, điều khiến Ban giám khảo bất ngờ nhất không phải là tài năng của Hoàng Huyền Nhung, mà chính là gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn biết nói và gu ăn mặc phong cách của cô nàng.

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh cực xinh xắn ngoài đời thực của Huyền Nhung và giúp Huyền Nhung giành được chiếc vé đặc biệt vào vòng Bán kết cuộc thi Tài năng Sinh viên Việt Nam 2018 bằng cách tăng lượt like & share video dự thi của cô nàng nhé!

Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 - Vẻ đẹp của sự thông minh” đồng hành bởi nhà tài trợ Kim cương: nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh - Thanh nhiệt bên trong, Tươi tắn bên ngoài. Với lịch trình dày đặc, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, cùng việc thức khuya dậy sớm trong suốt quá trình thi sẽ có thể là những tác nhân gây nóng trong người cho các thí sinh. Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh được chế biến từ các loại thảo mộc tự nhiên sẽ giúp thanh lọc cơ thể, mang đến vẻ đẹp tươi tắn, thần sắc rạng rỡ cho các thí sinh tỏa sáng trong suốt cuộc thi. Đây cũng là là năm thứ 2 liên tiếp nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh đồng hành cùng cuộc thi nhằm tôn vinh nét đẹp tươi tắn, rạng rỡ và trí tuệ của sinh viên Việt Nam. Cuộc thi năm nay bắt đầu diễn ra từ ngày 29/8/2018, đêm Chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 16/12/2018 tại thành phố Đà Nẵng.

Quỳnh Chi