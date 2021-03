Nữ nhân viên Spa 23 tuổi cầm đầu đường dây mua bán thuốc lắc Quảng Trị-Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa đường dây buôn bán thuốc lắc liên tỉnh Quảng Trị-Đà Nẵng do nữ nhân viên Spa cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/3, tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Công Được (19 tuổi, trú Quảng Trị) đang nhận 2.000 viên thuốc lắc được chuyển từ Quảng Trị vào bằng xe khách.

Trương Thị Kiều Trang.

Khám xét nhanh nơi ở của Được tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, lực lượng công an phát hiện thêm 800 viên thuốc lắc, 120g Ketamin và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Khai thác nóng, Công an thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp Trương Thị Kiều Trang (23 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Phúc Hậu (27 tuổi, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) tại 1 khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà. Công an thu giữ 130 triệu đồng, 5g Ketamin cùng các vật chứng liên quan khác.

Lực lượng chức năng xác định Trang là kẻ cầm đầu đường dây mua bán thuốc lắc liên tỉnh này. Trước đây Trang là nhân viên phục vụ karaoke ở Quảng Trị. Sau khi chồng bị bắt về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Trang vào Đà Nẵng, lấy vỏ bọc là nhân viên Spa, nhưng thực chất ngấm ngầm liên hệ lấy ma túy với số lượng lớn, về bán cho các con nghiện trên địa bàn Đà Nẵng.