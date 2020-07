Nữ nhân viên ngân hàng lừa bán đất ảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(VTC News) - Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan phải kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra vụ 2 cựu công an dàn cảnh cướp 35 tỷ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đang ở nước ngoài nên sau khi khởi tố, Bộ Công an sẽ thực hiện thủ tục tương trợ tư pháp để đưa về nước.

(VTC News) - Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM do liên quan đến sai phạm tại SAGRI.

MF Holding Inc có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc do ông Michael Feng Yun Lei làm đại diện tố ông chủ Món Huế lừa đảo và kiến nghị khởi tố bị can.