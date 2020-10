Nữ nghi can cướp ngân hàng Techcombank ở TP.HCM đã bị bắt

Sau 3 giờ tung quân ráo riết truy tìm kiếm, kẻ gây án đã sa lưới trinh sát công an TP.HCM. Đây là chiến công quả cảm của công an thành phố cùng với sự phối hợp nhanh chóng và hiệu quả của lực lượng an ninh và bảo vệ Techcombank.

Công an và lực lượng chức năng địa phương phong toả nhiều khu vưc để truy bắt.

Như VOV đưa tin, trưa cùng ngày 1 người phụ nữ đội mũ, mặc áo dài tay, đeo khẩu trang giả danh khách hàng xách túi bước vào chi nhánh Trương Vĩnh Ký, Tân Phú, TP.HCM. Do vào đúng thời điểm chi nhánh này chuẩn bị đóng cửa nên an ninh ngân hàng thông báo tạm ngừng giao dịch. Bị lực lượng an ninh ngăn chặn, người này đã rút thiết bị nổ từ trong túi ra đồng thời đổ xăng ra sàn nhà.

Người phụ nữ đã rút khò lửa ra doạ khai hoả. Trước tình huống này, lực lượng an ninh của ngân hàng đã chủ động các phương án. Tuy nhiên với tình huống manh động này, ưu tiên hàng đầu là bảo toàn tính mạng con người và tài sản của khách hàng, đồng thời không gây nguy hiểm cho cộng đồng, lực lượng tại chỗ đã lựa chọn phương án tối ưu nhất vào thời điểm đó, bình tĩnh thực hiện theo đúng các quy tắc nghiệp vụ an ninh.

Camera ghi hình thời điểm đối tượng vào chi nhánh ngân hàng, uy hiếp nhân viên cướp hơn 2 tỷ đồng.

Sau khi đã lấy được số tiền hơn 2 tỷ đồng thì người này vội vã phóng ra đường lên xe taxi Vinasun đang đậu trước cửa chi nhánh và tẩu thoát.

Ngay sau đó, Techcombank đã báo cáo cơ quan công an và phối hợp để điều tra vụ án, truy bắt thủ phạm. Nhận định đây là vụ cướp hết sức manh động và nguy hiểm, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã lập tức phong tỏa hiện trường và huy động tối đa lực lượng để truy bắt. Và chỉ chưa đầy 3 giờ sau đã bắt được nghi phạm.