Nữ kế toán Phòng LĐ-TB&XH huyện ở Quảng Nam lập khống hồ sơ thanh toán

(VTC News) -

Ngày 16/8, lãnh đạo Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam xác nhận đang tiếp tục điều tra vụ án liên quan đến cán bộ kế toán Phòng LĐ-TB&XH huyện Quế Sơn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phượng (42 tuổi, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) - kế toán của Phòng LĐ-TB&XH huyện Quế Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017 - 2020, khi được giao thực hiện việc thanh toán chế độ chính sách cho người có công cách mạng trên địa bàn huyện Quế Sơn, Phượng đã lập khống 12 bộ chứng từ để thanh toán chế độ mai táng phí và chế độ người có công với cách mạng, qua đó chiếm đoạt số tiền 165 triệu đồng.

Sau khi ra quyết định khởi tố bị can, vụ án được chuyển cho Công an huyện Quế Sơn tiếp tục điều tra. Hiện, bị can Nguyễn Thị Phượng đang được cho tại ngoại, bị áp dụng biện pháp hạn chế "cấm đi khỏi nơi cư trú”. Cơ quan chức năng đã thu hồi 165 triệu đồng mà bị can Phượng chiếm đoạt.