Nữ giáo viên 22 tuổi mất tích trên đường từ Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học

(VTC News) -

Tối 6/12, trả lời báo chí, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, một nữ giáo viên của trường bị mất liên lạc nhiều giờ qua, hiện gia đình đang tổ chức tìm kiếm.

Trước đó, tối 5/12, người thân cô L.T.T.C. (22 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) liên hệ lãnh đạo Trường THPT Phúc Trạch, thông tin việc nữ giáo viên mất liên lạc khi từ nhà ở Nghệ An vào Hà Tĩnh dạy học.

Cô L.T.T.C. (Ảnh: CTV)

Theo người thân cô C., khoảng 17h30 ngày 5/12, cô C. báo với gia đình đã đến TP Hà Tĩnh và đang di chuyển đến trường dạy học ở huyện Hương Khê. Sau đó, nữ giáo viên mất liên lạc.

"Hiện điện thoại của em C. đã gọi đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Cơ quan chức năng đã định vị được ở trong huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hiện phía gia đình đang đi vào huyện Kỳ Anh để tìm", một người thân của cô giáo C. cho biết thêm.

Dữ liệu camera an ninh khu vực cầu Bến Thủy cho thấy cô C. đi xe máy màu trắng qua cầu lúc 15h46 ngày 5/12. Các giáo viên tại Trường THPT Phúc Trạch đã cố gắng liên lạc với nữ giáo viên bằng số điện thoại và các nền tảng mạng xã hội khác nhưng không có kết quả.

Ngày 3/12 là cuối tuần nên cô C. về Nghệ An. Đến chiều 5/12, cô C. vào lại trường để tham gia giảng dạy.

Gia đình đã trình báo công an các huyện nơi cô C. đi qua để tìm kiếm.