Nữ giám đốc bị tố làm lây lan COVID-19: Công an Bạc Liêu nói không bao che

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa báo cáo UBND tỉnh kết quả điều tra, xác minh vụ án, vụ việc liên quan phòng chống dịch COVID-19 xảy ra tại Chi nhánh Công ty F88 và Công ty Mỹ phẩm Đông Anh để phục vụ cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo Công an tỉnh Bạc Liêu, ngày 25/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người" xảy ra tại Chi nhánh Công ty F88, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Đối với trường hợp Công ty Mỹ phẩm Đông Anh, ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu đã có quyết định phân công phó thủ trưởng, điều tra viên thụ lý xác minh nguồn tin về tội phạm "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người", theo Điều 240 và 295 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định không có việc bao che, dung túng cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, trong đó có vụ án, vụ việc xảy ra tại Chi nhánh Công ty F88 TP Bạc Liêu và Công ty Mỹ phẩm Đông Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra.

Như VTC News đưa tin, cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2021, bà Nguyễn Huỳnh Như, Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Đông Anh thuộc diện F2 phải cách ly 14 ngày tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian này, bà Như đi đến nhiều địa điểm trong TP Bạc Liêu và tiếp xúc với nhiều người.

Khoảng 16h ngày 8/9, bà Như có triệu chứng sốt, ho, đau họng và tự sử dụng test nhanh tại nhà, kết quả dương tính với SASR-CoV-2. Bà Như thông báo cho Bệnh viện Thanh Vũ MEDIC và được nhân viên bệnh viện đến nhà lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả khẳng định bà Như dương tính với SASR-CoV-2 vào lúc 2h ngày 9/9.

Qua truy vết, có 25 người là F1 của bà Như. Đến ngày 11/9, có tới 5 F1 của bà Như dương tính với SASR-CoV-2.

Người dân ở TP Bạc Liêu đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, yêu cầu xử lý bà Như vì có hành vi làm lây lan dịch bệnh.

Ngày 22/9, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ký văn bản giao công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/9.