Nữ diễn viên 29 tuổi qua đời vì ngã cầu thang

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên nhạc kịch Park Soo Ryun qua đời ở tuổi 29. Nguyên nhân được xác định là do bị ngã cầu thang. Sau khi được đưa vào bệnh viện, cô rơi vào tình trạng chết não và không qua khỏi.

Nữ diễn viên Park Soo Ryun qua đời ở tuổi 29 vì ngã cầu thang.

Gia đình nữ diễn viên và đồng nghiệp bàng hoàng trước tin buồn này. Để tưởng nhớ Park Soo Ryun và mong muốn đóng góp, lan toả tấm lòng nhân hậu của con gái, gia đình đã quyết định hiến tạng của cô.

Park Soo Ryun ra mắt vào năm 2018 với vai diễn trong vở nhạc kịch sáng tạo il tenore và xuất hiện trong nhiều vở nhạc kịch như Finding Kim Jong Wook,“Passing Through Love, Siddhartha, và The Day We Loved (nghĩa đen tiêu đề).

Park Soo Ryun và Jung Hae In tại hậu trường bộ phim ''Snowdrop''.

Đặc biệt, cô còn được khán giả biết đến với vai diễn phụ trong bộ phimSnowdrop có sự góp mặt của nam tài tử Jung Hae In và Jisoo (BLACKPINK).

