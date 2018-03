'Nụ cười Suối Sát’ cất lên trong trẻo, rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc

(VTC News) - Ngôi trường mầm non “Nụ cười Suối Sát’’, cũng là nụ cười của thầy và trò giữa núi rừng Tây Bắc, đã cất lên giòn tan, trong trẻo, rực rỡ và đầy hy vọng.

Video: Trường mầm non bản Suối Sát, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc

Những ngày giáp Tết, dòng người hối hả ngược xuôi đan nhau trên phố, những con đường khắp các làng quê cũng nhộn nhịp đào phai hoa thắm, chộn rộn nói cười sau lá dong xanh, sau manh áo mới. Gương mặt nào, dù lo toan đến mấy, cũng in hằn hai chữ đoàn viên, cũng đong đầy khát khao sum họp. Ánh mắt nào, cũng xuôi về nơi có tình thân, lòng yêu, nơi gọi là gia đình.

Giữa cái bộn bề ấy, đoàn từ thiện Sống yêu thương của báo điện tử VTC News, gác lại những dự định cá nhân, ngược khỏi dòng người, đi qua trùng điệp núi non, lênh đênh sông Đà, qua dòng suối nước róc rách trên từng lớp đá sỏi, qua con đường quanh co khắp các sườn núi, mang những vật dụng cuối cùng lên hoàn thành việc xây dựng ngôi trường mầm non bản Suối Sát, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Trên ngọn núi ngủ yên trong mây, lớp học nền đất, mái tôn thủng lỗ chỗ, gió lùa tứ bề, trống huơ hoác mà chúng tôi đặt chân đến cách đây gần 3 tháng, giờ đã không còn.

Ngôi trường mầm non nền đất, mái thủng lỗ chỗ, gió lùa tứ bề chúng tôi đặt chân đến cách đây gần 3 tháng đã không còn.

Từ cách đó vài ba con đường uốn lượn quanh núi, chúng tôi đã thấy sắc vàng, xanh của những cánh quạt cối xay gió, đã thấy mái trường sơn kẻ caro nổi bật giữa đại ngàn.

Đến gần hơn, chúng tôi thấy cả bầy em nhỏ đôi mắt nào cũng ánh lên những lấp lánh, những niềm vui khi lần đầu thấy chiếc cầu trượt, chiếc đu quay, con thú nhún đủ màu sắc khắp sân trường.

Bước vào lớp học, chúng tôi thấy cô giáo đang phủi bụi trên chiếc thảm ấm dưới nền nhà, lúi húi dán những nhân vật hoạt hình 3D trên tường, bày biện đủ thứ bánh kẹo nước uống để chờ các em tới.

Cô giáo nói, đây là lần đầu tiên cô hướng dẫn các em rửa đôi chân đầy bùn đất, lau sạch sẽ trước khi bước vào phòng; lần đầu tiên, cô hướng dẫn các em xếp bút màu, đất nặn vào chiếc tủ màu hồng kê ở góc phòng, rồi nằm ngủ trên thảm; nhất là, lần đầu tiên, các em không phải chạy ra tận sườn núi bên cạnh để đi vệ sinh.

Thậm chí, với bản thân cô giáo, vốn quen với gian bếp vài mét vuông nhem nhuốc được tận dụng vừa nấu nướng, vừa làm phòng ngủ ngay sau lớp học vài năm qua, cô không nghĩ sẽ có một căn phòng mới được cất lên, ấm cúng đến nhường này.

Gần ba tháng trước, cả bản chỉ có 31 em nhỏ được đi học trong căn phòng lụp xụp, còn 20 em độ tuổi đến trường phải theo cha mẹ lên rẫy, hoặc lang thang tự chơi tối ngày, trưa về mò mẫm vét chút cơm nguội còn sót lại, vì thiếu phòng học.

Nay, cả hơn 50 em nhỏ đều được đến trường vào buổi sáng, trưa có thể ngủ lại, chiều tan học sau khi bố mẹ đi nương về. Học trò dưới xuôi được học tập và vui chơi như thế nào, các em nhỏ nơi đây cũng phần nào có được điều tương tự.

Trong đoàn từ thiện, đã có người rơm rớm nước mắt khi nghe tiếng cười giòn tan của cô bé người H’Mông mặc chiếc váy truyền thống, đi đôi dép nhựa, leo lên cầu trượt xuống, không còn quá rụt rè hay quay đi nấp sau lưng bạn, như chúng tôi gặp lần đầu.

Nụ cười vì những điều tưởng chừng quen thuộc và quá đỗi giản dị ấy, có thể bất gặp ở bất cứ đâu, lần đầu tiên, cất lên ở nơi đây, “Nụ cười Suối Sát” giữa núi rừng Tây Bắc.

Để thấy được nụ cười này, chúng tôi đã đi một chặng đường dài không ít gian nan, đã vượt qua những khó khăn mà có lúc nghĩ rằng sẽ từ bỏ.

Nụ cười để lại Suối Sát, mong rằng, sẽ như niềm tin nhỏ bé được gửi lại, để các em thấy trong mình khao khát được đến trường, được ước mơ xa hơn ngọn núi trước hiên nhà, được rời khỏi nơi mình sinh ra và lớn lên, không chỉ trong mùa khô, mà cả mùa mưa, được thấy nhiều hơn những gì đời cha mẹ, ông bà mình từng sống.

Suối Sát, Hua Nhàn chiều 25 Tết, đã là một Tết ấm thực sự. Trong nắng xuân đến sớm, trong sắc hoa rực rỡ, hàng trăm em nhỏ từ các ngôi trường gần bên ùa sang, hòa cùng các em bé mầm non, giơ những đôi bàn tay bé xíu cầm lá cờ đỏ vẫy mãi không thôi, cười nói rộn ràng cả một triền núi.

Tiếng cười trong trẻo mộc mạc như cây cỏ đó, ánh mắt háo hức nhìn vào ngôi trường đó, khiến chúng tôi tin, Sống yêu thương đã, đang và sẽ là cả một hành trình; hành trình của những trái tim nhiệt thành và đôi bàn tay muốn nắm những bàn tay, hành trình của mở lòng yêu thương, hành trình của san sẻ và trao gửi những hy vọng…

Huyện Bắc Yên nằm cách TP Sơn La 100km, đời sống của đồng bào dân tộc còn khó khăn, nghèo đói. Bản Suối Sát, xã Hua Nhàn với 100% người dân là đồng bào dân tộc H’ Mông; cách trung tâm huyện Bắc Yên 42km. Chỉ có thể đến được nơi này khi con suối đã cạn nước, đến mùa mưa lũ, đường lên Suối Sát bị cắt đứt. Đi qua 20km đường nhựa, 14 km đường thủy, 8km đường bao quanh vách núi cực kì xấu, để đến với ngôi trường nhỏ bé, lụp xụp, nền đất, gió lùa tứ bề, vật dụng duy nhất là chiếc bảng viết chữ cái tận dụng từ chiếc bàn học. Cả bản có hơn 50 em nhỏ trong độ tuổi đến trường mẫu giáo, nhưng căn phòng lớp học sơ sài chỉ đủ cho 31 em tới lớp. Từ thực tế những khó khăn đó, Báo điện tử VTC News phát động cuộc ủng hộ “Nụ cười Suối Sát”, chung tay xây dựng cho các em nhỏ nơi đây một ngôi trường mầm non. Sau 3 tháng phát động và thi công, ngôi trường mầm non bản Suối Sát, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã được hoàn thành vào ngày 10/2/2018, với các phòng học đầy đủ thiết bị học tập cho 51 trẻ tới lớp, phòng nhà ở cho cô giáo, khu sân chơi với cầu trượt, đu quay… như bông hoa rực rỡ giữa núi rừng Tây Bắc. Báo điện tử VTC News xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý độc giả, các nhà hảo tâm đã chung tay với dự án nhân văn này: Qũy Thiện Tâm của tập đoàn Vingroup Thương hiệu thời trang Torano Công ty truyền thông Svilla Công ty thiết bị trường học Thành Phát Công ty thời trang Elise Nhóm từ thiện của câu lạc bộ CX5 Quý độc giả, các cá nhân…

Thùy Linh - Phạm Thịnh - Hà Thành - Hữu Dánh