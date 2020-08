Nữ cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam mắc COVID-19

6h ngày 17/8, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 964. Trong đó, Quảng Nam có 1 trường hợp.

Theo đó, bệnh nhân 964 là nữ, 49 tuổi, trú khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ. Bệnh nhân làm việc tại khoa Dinh Dưỡng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam. Bệnh nhân sống cùng chồng B.T.V., con B.Q.N. (18 tuổi), B.T.T.D. (11 tuổi), chị B.T.T.T. (52 tuổi), B.T.T.H., bà nội P.T.L.H. (80 tuổi).

Phong tỏa lối vào nhà bệnh nhân 964.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 11/7, bệnh nhân cùng gia đình đi dự đám cưới ở nhà hàng EdenPlaza, đường Duy Tân, TP Đà Nẵng.

Trong khoảng thời gian từ 11/7 đến 15/8, bệnh nhân đi siêu thị Coopmart Tam Kỳ 2 lần (vào thứ 7 và có đeo khẩu trang). Ngoài ra, thứ 7 hằng tuần, bệnh nhân có đi chợ thương mại, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ.

Buổi sáng hằng ngày, bệnh nhân thường mua đồ ăn tại quán anh D. bên nhà.

Bệnh nhân đi làm tại bộ phận hành chính thuộc khoa Dinh dưỡng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam và luôn mang khẩu trang trong suốt thời gian ở cơ quan.

Trong 10 ngày qua, bệnh nhân ít giao lưu, tiếp xúc với nhân viên trong cơ quan, chỉ tiếp xúc gần với một người trong khoa là chị N.T.Đ. Hiện tại, 154 nhân viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã được xét nghiệm và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 tại TP Tam Kỳ và cho kết quả dương tính ngày 15/8.

Ngày 16/8, bệnh nhân được chuyển đến khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: Không sốt, ho nhẹ, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Liên quan đến tình hình phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 91 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 5 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An