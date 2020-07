Nữ cán bộ thanh tra vượt đèn đỏ tông chết người: Vì sao chưa khởi tố bị can?

Ngày 14/6, Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1985, trú tại tổ 27 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) - cán bộ thanh tra tỉnh Lào Cai, lái xe ô tô bán tải hiệu Mazda BT-50 màu trắng, BKS 24C-071.11 đi hướng Bắc Cường - Kim Tân.

Khi đến ngã tư đường Trần Hưng Đạo (đoạn giao với Phú Thịnh), Hường lái ô tô vượt đèn đỏ và tông vào xe máy do chị Bùi Thị H. (SN 1993, trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai) cầm lái đi hướng từ Lê Thanh đi Võ Nguyên Giáp.

Chị Bùi Thị H. sau đó được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức nhưng không qua khỏi.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Ngày 17/6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, đến nay sau hơn nửa tháng khởi tố vụ án nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa khởi tố bị can, điều này khiến dư luận xôn xao.

Tối 3/7, trả lời VTC News, một lãnh đạo Công an Thành phố Lào Cai giải thích, do hồ sơ giám định pháp y của nạn nhân ở Bệnh viện Việt Đức. Ngày 13/7, phía bệnh viện mới sao được bệnh án cho bên cơ quan công an.

"Khi có hồ sơ giám định pháp y, chúng tôi chắc chắn sẽ khởi tố bị can. Bởi chị Nguyễn Thị Thu Hường đi vượt đèn đỏ, điều khiển không quan sát, gây hậu quả nghiêm trọng là lỗi rõ ràng", vị lãnh đạo này nói và cho hay trước khi xảy ra tai nạn, bà Hồng lái xe chở cô giáo đi ra bến xe nên đi vội vàng.

Theo vị lãnh đạo Công an Thành phố Lào Cai, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với bà Hồng nhưng bà này không vi phạm.