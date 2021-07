Nữ cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 21/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, từ tháng 9/2020, trong quá trình thụ lý điều tra vụ án “Tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Wonjin Vina, địa chỉ ở Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện ngoài 2 tội danh đã khởi tố với các bị can liên quan trong vụ án, tại Công ty này còn có sai phạm trong việc hạch toán kế toán, kê khai quyết toán thuế dẫn tới thiệt hại về thuế cho Nhà nước với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang làm việc với Lưu Thị Hằng, cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Liên quan đến nội dung này, Cơ quan điều tra xác định, năm 2019, Lưu Thị Hằng (SN 1986) là thành viên đoàn kiểm tra thuế của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH Wonjin Vina (kỳ kiểm tra năm 2018) nhưng do “thiếu trách nhiệm” Hằng đã không phát hiện ra các sai phạm của công ty này dẫn tới thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước.

Đến ngày 20/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can và thu giữ một số tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.