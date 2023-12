Nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới biểu diễn ở lễ trao giải VinFuture tối nay là ai?

(VTC News) -

Tối 20/12, ca sĩ Katy Perry sẽ biểu diễn tại sự kiện tại Lễ trao giải VinFuture 2023 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Katy Perry từng hai lần đến Việt Nam nhưng chưa từng biểu diễn. Năm 2015, cô làm khách mời tại một diễn đàn ở TP HCM. Một năm sau, cô đến Ninh Thuận trong vai trò đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Lễ trao giải VinFuture là lần đầu tiên cô trình diễn với tư cách ca sĩ.

Nữ ca sĩ Katy Perry sẽ biểu diễn tại Lễ trao giải VinFuture 2023 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào tối 20/12.

Nữ hoàng nhạc pop

Katy Perry (tên thật: Katheryn Elizabeth Hudson) sinh ngày 25/10/1984, là ca sĩ, nhạc sĩ và giám khảo chương trình truyền hình người Mỹ. Katy nổi tiếng thế giới qua những bản nhạc pop thập niên 2010. Cô là chủ nhân của hàng loạt bản hit như California gurls, Teenage Dream, The one that got away, Firework, Last Friday Night, Roar, Dark Horse,...

Bản hit "Dark Horse" của Katy Perry vượt mốc 3,6 tỷ lượt xem trên Youtube.

Katy Perry là nữ nghệ sĩ có đĩa hát bán chạy nhất trong lịch sử của hãng thu Capitol Records (Mỹ) và là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại. Cô đã đạt được tổng cộng 115 tỷ lượt phát trực tuyến cùng với doanh số bán trên toàn thế giới là hơn 70 triệu album đã điều chỉnh và 140 triệu bài hát.

Cô là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử RIAA (Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ) giành được ba Chứng nhận Bài hát Kim cương RIAA (dành cho tác phẩm sở hữu hơn 10 triệu đĩa đơn hoặc album được tiêu thụ) – cho các ca khúc Firework, Dark Horse và Roar. Đĩa đơn Roar cũng đã cán mốc tiêu thụ được 15 triệu bản.

Dù các sản phẩm của Katy thu được nhiều thành công thương mại và có sức ảnh hưởng sâu rộng, cô chưa từng nhận giải Grammy. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng bỏ túi 5 giải thưởng Âm nhạc Mỹ, 14 giải People's Choice Awards, 5 kỷ lục Guinness thế giới, 1 giải Brit, 1 giải Juno.

Katy Perry biểu diễn trong hòa nhạc đăng quang của Vua Charles III.

Với tầm ảnh hưởng của mình, Billboard và Glamour đã vinh danh Perry là "Nữ hoàng nhạc pop". Cây bút Christopher Rosa của Glamour đã gọi cô là người có ảnh hưởng đến giai điệu và phong cách nhạc pop của thập kỷ 2010, đồng thời tôn vinh các bài hát của cô là "những bản hit dễ nhận biết, mang tính biểu tượng và có sức ảnh hưởng lớn trong lịch sử nhạc pop".

Âm nhạc của Katy Perry mang đậm tính nữ quyền tích cực, vui vẻ, giàu năng lượng, nâng đỡ tinh thần con người, giúp khán giả tìm lại chính mình, vượt qua giới hạn bản thân để tìm đến cuộc sống tự do. Chia sẻ với Marie Claire, Katy cho biết: "Tôi cảm thấy phép màu bí mật giúp tôi lột tả bản thân rõ ràng hơn chính là dũng khí để trở nên tổn thương, chân thật và chính xác. Tôi nghĩ rằng mọi người có thể trở nên dễ tiếp cận hơn khi bản thân họ đang bị tổn thương".

Variety đã đưa Katy Perry vào danh sách 500 doanh nhân có ảnh hưởng nhất, gọi cô là một "hiện tượng toàn cầu" và là "một nghệ sĩ tận tâm, luôn nỗ lực không biết mệt mỏi, người biết cách tận dụng những bản hit đứng đầu bảng xếp hạng, các buổi biểu diễn ở sân vận động cháy vé và các khoản đầu tư thương mại có doanh thu lớn để trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop giàu có nhất...". Cô xuất hiện trong danh sách Nữ nghệ sĩ bội thu nhất trong âm nhạc của tạp chí Forbes nhiều năm liên tiếp. Theo Forbes, hiện ca sĩ có tổng tài sản 38,5 triệu USD.

Katy Perry nhiều năm ngồi ghế nóng cuộc thi American Idol.

Katy là thành viên ban giám khảo mùa thứ 7 liên tiếp của chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc American Idol. Cô sở hữu mức thù lao cao ngất ngưởng, khoảng 25 triệu USD.

Thời gian gần đây, các sản phẩm âm nhạc của Katy không gây được tiếng vang như trước. Tuy nhiên, dường như nữ ca sĩ cũng không quá quan tâm đến vấn đề này nữa. Thay vào đó, điều duy nhất cô mong muốn mang lại trong album mới chính là những thông điệp tích cực.

"Tôi nghĩ rằng thế giới có lẽ không cần những bài hát của tôi phải hiện hữu. Thế nhưng, tôi tin rằng thông điệp và ý nghĩa tích cực trong album mới cũng sẽ có ích cho nhiều người", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tích cực hoạt động vì cộng đồng

Ngoài việc là một nghệ sĩ thành công trên toàn cầu, Katy tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện. Với tư cách là Đại sứ thiện chí của UNICEF trong hơn một thập kỷ qua, Katy đã tận dụng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình để đảm bảo mọi trẻ em đều có quyền được chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bình đẳng và được bảo vệ.

Những bài hát nổi tiếng của Katy Perry luôn song hành cùng các hoạt động từ thiện trên khắp thế giới khi cô chính thức trở thành đại sứ thiện chí của UNICEF.

Ca khúc Unconditionally được cô sáng tác sau chuyến thăm với UNICEF đến Madagascar, một trong những đất nước nghèo nhất trên thế giới để hướng sự quan tâm của xã hội đến các vấn đề khẩn cấp của quốc gia này gặp phải lúc bấy giờ. Sau đó, cô chấp nhận để UNICEF sử dụng ca khúc này trong một video kêu gọi giảm thiểu sự kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS. Nữ ca sĩ người Mỹ cũng ủy quyền cho UNICEF sử dụng bản hit Roar vào video kêu gọi trao quyền cho trẻ em gái trên toàn cầu nhân Ngày Trẻ em gái thế giới.

Ngay trong chuyến lưu diễn toàn cầu gây tiếng vang hiện tại mang tên The Prismatic World Tour, Katy cũng trích 1 USD cho mỗi vé bán ra để tài trợ cho Quỹ UNICEF Mỹ, tổng cộng đóng góp 765.765 USD cho các chương trình của UNICEF nhằm hỗ trợ và bảo vệ những trẻ em dễ tổn thương nhất trên thế giới.

Katy Perry trong chuyến thăm Việt Nam với tư cách đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF.

Katy Perry còn tham gia ủng hộ các tổ chức giúp đỡ người mắc bệnh ung thư và HIV/AIDS. Trong chuyến lưu diễn 2008 Warped Tour, cô quyên góp tiền cho Quỹ Keep a breast, một tổ chức sử dụng nghệ thuật và các chương trình giáo dục để nâng cao nhận thức phòng chống và phát hiện sớm căn bệnh ung thư vú.

Cô cũng là người vận động nhiều năm liền cho cộng đồng LGBTQ+ và đã nhận được nhiều giải thưởng cho những nỗ lực vì cộng đồng của mình. Nữ ca sĩ cũng dành nhiều sự quan tâm đến cộng đồng này và đấu tranh cho quyền lợi của họ thông qua các sản phẩm âm nhạc. "Tôi luôn là một người rất cởi mở, nhưng tôi luôn tin về quyền bình đẳng", nữ ca sĩ chia sẻ.

Năm 2021, Quỹ Firework của cô đoạt Giải thưởng Sức mạnh của Phụ nữ do tạp chí Variety trao tặng. Sứ mệnh của quỹ là hỗ trợ trẻ em đến từ những cộng đồng chưa được xã hội quan tâm đầy đủ bằng cách khơi dậy sức mạnh nội tại thông qua nghệ thuật.

Katy Perry ủy quyền cho UNICEF sử dụng bản hit "Roar" vào video kêu gọi trao quyền cho trẻ em gái trên toàn cầu nhân Ngày Trẻ em gái thế giới.