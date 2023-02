Nữ bác sĩ hơn thập kỷ chữa lành những trái tim trẻ thơ 'lỗi nhịp'

(VTC News) -

Đó là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Phạm Thùy Linh, khoa Tim bẩm sinh, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Hơn 15 năm trong nghề, chị không nhớ rõ từng khám và điều trị cho bao nhiêu em bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Chị chỉ luôn tâm niệm thương những bệnh nhi đó như những đứa con của mình.

Hội chẩn đến quên cả chồng đang đợi ở nhà xe

Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), bác sĩ Nguyễn Phạm Thùy Linh theo ngành tim mạch tổng quát. Ngày qua ngày, nhìn những em bé không may mắc bệnh tim bẩm sinh, cô bác sĩ trẻ bắt đầu nung nấu quyết tâm theo ngành Tim bẩm sinh đầy thách thức để giúp các em có một cuộc sống mới với trái tim lành lặn, khỏe mạnh hơn.

Mỗi ca bệnh đều được bác sĩ Thùy Linh theo dõi chặt chẽ, xem xét cẩn thận. (Ảnh: Xuân Lê)

Để theo đuổi lĩnh vực tim bẩm sinh chuyên sâu, chị lên đường sang Malaysia và Hàn Quốc “tầm sư học đạo”. Sau khi trở về nước, chị dành nhiều thời gian sau giờ làm để nghiên cứu bệnh án, với hình ảnh CT của bệnh nhi để tìm ra hướng điều trị tốt nhất cho các bé.

“Có những lúc, tôi mải mê dựng hình CT và chuẩn bị hội chẩn đến quên mất chồng đang đợi mình ở nhà xe bệnh viện…”, chị kể.

Không chỉ được chồng ủng hộ, chị còn có hậu phương vững chắc là mẹ. Vì thế chị có thể dành toàn thời gian cho công việc. “Mẹ từng nói với tôi một câu mà tôi luôn nhớ mãi rằng tâm niệm của bà là chăm các con của tôi thật tốt, để tôi có thể dành thời gian, tâm sức chăm sóc cho những em bé không may mắc bệnh tim bẩm sinh”, chị nói.

Tận tụy, nâng niu những trái tim bé nhỏ

Với tâm niệm luôn chăm chút, hết lòng với bệnh nhi từ những điều nhỏ nhất, chị theo dõi kỹ từng ca bệnh, bám sát những triệu chứng lâm sàng, từ hình ảnh chẩn đoán, đến hội chẩn với ekip bác sĩ tim bẩm sinh, bác sĩ phẫu thuật để các con bước vào cuộc mổ thuận lợi nhất.

Bác sĩ Linh thăm khám cho trẻ tại Phòng khám Tim bẩm sinh, Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM. (Ảnh: Xuân Lê)

Chị chia sẻ, trước đây, khi chứng kiến bệnh nhi bị cha mẹ bỏ rơi, hay các bé sống trong trại trẻ mồ côi phải giã từ cuộc đời vì trái tim không lành lặn, chị cứ day dứt mãi. Do đó, từng có quãng thời gian sau sinh, chị muốn bỏ nghề vì không muốn nhìn thấy những hoàn cảnh bi ai nữa.

“Trong đầu tôi lúc đó cứ nghĩ tại sao nghề bác sĩ điều trị tim bẩm sinh sao quá thương đau. Nhưng bình tâm suy nghĩ, tôi lấy lại tinh thần, còn cố gắng thì còn giúp được thêm nhiều hoàn cảnh nữa. Không nên nhìn vào những ca đau thương để bỏ rơi những em bé khác. Mong tình thương và nỗ lực của mình có thể giúp bệnh nhi giảm bớt những đau đớn thể xác và có thêm sức mạnh tinh thần”, chị nói.

Hơn 15 năm trong nghề, chị không nhớ rõ bản thân từng khám và điều trị cho bao nhiêu em bé mắc bệnh tim bẩm sinh.

Nhưng có ca bệnh khiến chị nhớ mãi. Hôm đó chiều muộn, một em bé gần 3 tháng tuổi được chuyển đến bệnh viện nhờ vô tình phát hiện mắc bệnh tim khi đi chích ngừa. Bác sĩ khám sàng lọc tiêm chủng khi đặt ống nghe lên tim và nhìn thấy triệu chứng tim nên khuyên chuyển sớm đến cơ sở tim mạch chuyên sâu để điều trị.

“Cầm kết quả siêu âm tim trên tay, tôi báo cho mẹ bé biết về tình trạng bệnh tim chuyển nặng. Người mẹ trẻ sững sờ… Nước mắt người mẹ chưa kịp ráo, chúng tôi vội đẩy bé vào phòng cấp cứu can thiệp do bé bị không có lỗ van động mạch phổi kèm vách liên thất hở và ống động mạch, nguồn cung cấp duy nhất cho sự sống của cháu gần tắt”, bác sĩ Linh nhớ lại. May mắn, bé qua cơn nguy kịch và đến bây giờ vẫn theo khám định kỳ với bác sĩ Thùy Linh.

Bức thư cảm ơn của gia đình một bệnh nhi được bác sĩ Thùy Linh theo dõi, chăm sóc. (Ảnh: Xuân Lê)

Điều khiến chị trăn trở nhất chính là bỏ lỡ cơ hội chữa lành cho các bé phát hiện bệnh trễ. Chị nhớ mãi hình ảnh một cậu bé ốm yếu được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ phát hiện tim bé có một lỗ thông liên thất rất lớn, tăng áp phổi nặng. Bé đã hơn 9 tuổi, thông tim đo kháng lực cho thấy quá muộn cho chỉ định mổ. Trong khi trường hợp của bé nếu được phẫu thuật kịp thời, bé có thể sống hoàn toàn bình thường với trái tim gần như được chữa lành 100%. Bác sĩ Thùy Linh cứ day dứt: "Phải chi bé được phát hiện bệnh sớm hơn, chắc cuộc đời của con đã khá".

“Không có niềm hạnh phúc nào bằng được nhìn thấy những em bé tim bẩm sinh được điều trị khỏe mạnh, được đến trường và có tương lai rộng mở phía trước", bác sĩ Thùy Linh chia sẻ.

