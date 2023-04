Tinh thần tối giản của CHATS by C.Dam được thể hiện trên tone màu đơn sắc như đen, trắng, nâu. Bên cạnh đó, bộ sưu tập cũng được thử nghiệm với những tông màu mới như ghi, vàng mustard, rêu, xanh be; Kết hợp cùng đa chất liệu: all season suiting, lace, organza, crepe…