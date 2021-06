(VTC News) -

Rạng sáng 13/6, đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời tại nhà riêng ở quận 10 (TP.HCM) sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, hưởng thọ 75 tuổi.

Đạo diễn Lê Cung Bắc.

Chia sẻ với VTC News, đạo diễn Nguyễn Phương Điền nói: “Tôi hay tin thầy Bắc qua đời vào rạng sáng hôm nay. Lúc biết tin, tôi rất bàng hoàng và đau lòng. Trước đó, tôi hay tin thầy mắc bệnh ung thư đã một thời gian, nhưng do dịch bệnh nên cũng chưa thể đến nhà thăm thầy. Sự ra đi của đạo diễn Lê Công Bắc là sự mất mát lớn cho nghệ thuật nước nhà”.

Dòng trạng thái của Đạo diễn Nguyễn Phương Điền trên Facebook khi nghe tin NSƯT Lê Cung Bắc qua đời.

Diễn viên, đạo diễn Mai Thu Huyền cho biết, đạo diễn Lê Cung Bắc có nhiều tác phẩm điện ảnh để đời và được các nghệ sĩ thế hệ sau kính trọng. “Sự ra đi của đạo diễn Lê Công Bắc trong thời điểm dịch bệnh này khiến tôi càng xót xa hơn. Ngoài đời , bác Cung Bắc là người rất gần gũi nhưng lại có yêu cầu rất cao khi làm phim”, Mai Thu Huyền nói.

Diễn Viên Hồng Ánh đau xót khi hay tin đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời.

Trên trang cá nhận, nghệ sĩ Hồng Ánh viết: “Tạm biệt chú, người đã trao cho tôi, khi đó là cô bé 18 tuổi, vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình và cũng là người tin tưởng giao cho tôi vai diễn trong bộ phim cuối cùng do chú làm đạo diễn. An nghỉ nha chú đã hết đau đớn rồi. R.I.P.”. Năm 18 tuổi, Hồng Ánh đóng vai Bạch Vân trong phim Người đẹp Tây Đô do NSƯT Lê Cung Bắc làm đạo diễn, tuy chỉ là vai phụ nhưng chị lập tức gây ấn tượng và nhận nhiều thiện cảm của khán giả.

MC Thanh Mai chia sẻ: “Quá buồn. Cảm ơn anh về những tác phẩm để đời, cảm ơn anh đã tin tưởng giao Mai vai Huyền trong phim 'Bẫy tình'. Vô cùng thương tiếc anh, người đạo diễn tài hoa, hết lòng trong từng phân cảnh của diễn viên, tậm tâm chu toàn, quên thân mình trên phim trường khắc nghiệt. Thời gian trôi quá nhanh, từng bậc tiền bối đã ra đi”.

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ cảm xúc trước sự ra đi đột ngột của đạo diễn Lê Cung Bắc.

Rất nhiều nghệ sĩ khác như Minh Nhí, Quyền Linh, Hoàng Anh, Kiều Trinh... cũng đồng loạt bày tỏ sự xót thương trước thông tin đạo diễn Lê Cung Bắc qua đời.