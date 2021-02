NSND Trung Hiếu tự giảm cát-sê khi làm phim với đạo diễn Mai Long

(VTC News) -

Series Tết Vui Phết: Mr Lù là một trong những bộ phim hài Tết được khán giả đánh giá cao, là "món ăn sạch” mỗi dịp Tết cổ truyền. Khác với các phần trước đó, Mr Lù 4 với tựa đề Chuyến hàng cuối năm được đạo diễn Mai Long đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Phim không chỉ đem lại tiếng cười cho khán giả bằng lời thoại, tình huống mà còn có yếu tố hành động đặc sắc với những chiêu thức võ thuật đẹp mắt xen kẽ các pha hành động rượt đuổi đầy kịch tính, khiến cho người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mr Lù 4 là hành trình của một chuyến xe cuối năm. Gia đình Lù đi giao hàng nhưng không hề biết trên thùng xe có phụ nữ. Họ vô tình trở thành kẻ vận chuyển hàng bất hợp pháp. Nguy hiểm hơn, ông trùm (đội lốt nhà phân phối) ra lệnh giết những người trên xe để bịt đầu mối sau khi xe đến chỗ hẹn. Oái oăm thay, kẻ mà ông trùm bắt cóc chính là con mình...

Mr Lù 4 là bộ phim hài hành động gây cấn.

Gia đình của Lù phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười sẽ mang lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau, trong đó chứa đựng nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc.

Chia sẻ về việc làm phim hài Tết mùa COVID-19, đạo diễn Mai Long chia sẻ: "Năm nay do đại dịch COVID-19 nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc kêu gọi kinh phí làm phim. Tuy nhiên, tôi may mắn được các nghệ sĩ chủ động giảm giá cát-sê, thậm chí có phát sinh thêm ngày quay (so với thỏa thuận) nhưng các diễn viên đều vui vẻ".

Đạo diễn Mai Long còn tiết lộ: "NSND Trung Hiếu gắn bó với bộ phim từ những số đầu tiên. Năm nay khi tôi ngỏ lời mời anh tham gia tiếp dự án, anh chủ động giảm giá cát-sê vì hiểu dịch bệnh COVID-19 nên có được kinh phí làm phim không hề đơn giản”.

Trong khi đó, NSND Trung Hiếu chia sẻ: “Cuối năm bận nhiều việc tại nhà hát nhưng tôi vẫn sắp xếp tham gia vì đề tài bộ phim thú vị. Hơn nữa, ngày xuân mà không có phim hài Tết phục vụ khán giả thì nghệ sĩ như chúng tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi được biết, năm nay vì dịch COVID-19 mà nhiều nhà sản xuất phim hài Tết phải dừng lại vì không có tiền đầu tư. Tuy nhiên, đạo diễn Mai Long đã rất mạo hiểm, yêu nghề mà tự bỏ tiền túi đầu tư cho dự án phim Mr Lù. Hy vọng, bộ phim sẽ được khán giả yêu mến và đón nhận”.

NSND Trung Hiếu trong phim "Mr Lù 4".

Ngoài NSND Trung Hiếu, phim hài hành động Mr Lù 4 với tựa đề Chuyến hàng của năm còn có sự xuất hiện của NSƯT Hồ Phong, NSƯT Đới Anh Quân, Tiến Lộc, Thùy Dương, Huyền Sâm..., các võ sư (chỉ đạo võ thuật Bùi Văn Tài) và người mẫu…