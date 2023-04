NSND Trung Anh đóng phim mới cùng NSƯT Kim Xuân, Nhan Phúc Vinh

(VTC News) -

Ê-kíp sản xuất phim Nhà mình lạ lắm! vừa công bố những hình ảnh mới sau giai đoạn bấm máy kéo dài hơn 2 tháng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận (Vĩnh Phúc, Bắc Giang).

Với sự chăm chút kỹ lưỡng về mặt bối cảnh và thiết kế mỹ thuật, phim hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả những thước phim mãn nhãn, bên cạnh một câu chuyện đầy yếu tố bất ngờ. Nhà mình lạ lắm! xoay quanh một “gia đình mới” của cô bé Thanh Mỹ, người đã mất đi toàn bộ trí nhớ và đối mặt với những sang chấn tâm lý nặng nề sau một vụ tai nạn thảm khốc.

Là phim dài tập đầu tiên của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Nhà mình lạ lắm! không chỉ thể hiện được sở trường của anh về thể loại hài hước tình cảm gia đình, mà còn lồng ghép thêm những yếu tố hấp dẫn, mới lạ, hiếm thấy ở phim truyền hình Việt Nam.

"Nhà mình lạ lắm!" xoay quanh một “gia đình mới” của cô bé Thanh Mỹ.

Nhà mình lạ lắm! có sự góp mặt của dàn diễn viên hai miền Bắc – Nam với sự kết hợp của những cái tên đình đám bên cạnh nhiều gương mặt mới. NSND Trung Anh sẽ “thoát” khỏi hình ảnh ông bố khắc khổ quen thuộc và có màn lột xác đầy bất ngờ với một hình tượng nhân vật chưa bao giờ ông thể hiện qua.

Đồng hành cùng NSND Trung Anh là NSƯT Kim Xuân. Chuyến “Bắc tiến” lần này đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ của nghệ sỹ Kim Xuân sau thời gian dài tập trung cho điện ảnh.

Gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước, diễn viên Nhan Phúc Vinh cũng sẽ có màn hoá thân đặc sắc khi tạm rời xa hình ảnh “soái ca”, “chủ tịch” vốn đã tạo nên thương hiệu. Tạo hình đầy mới lạ bên cạnh tính cách nhân vật được xây dựng độc đáo chính là những điểm thu hút Nhan Phúc Vinh đến với Nhà mình lạ lắm!.

NSND Trung Anh trong phim "Nhà mình lạ lắm!".

Các diễn viên khác của phim cũng là những cái tên được khán giả yêu mến như diễn viên - MC Tuấn Tú, Lưu Huyền Trang, Hương Giang, Samuel An. Những gương mặt mới cũng hứa hẹn mang đến một làn sóng trẻ trung, năng động cho bộ phim. Nhà mình lạ lắm! đánh dấu vai diễn dài hơi đầu tiên của bé Rồng Nhã Uyên, một gương mặt quảng cáo đắt show và là người mẫu nhí chuyên nghiệp.

Bên cạnh dàn diễn viên hùng hậu, Nhà mình lạ lắm! còn là tác phẩm tâm huyết của một ê-kíp dày dạn kinh nghiệm đến từ cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lần đầu lấn sân sang mảng phim dài tập sau khá nhiều các tác phẩm điện ảnh chỉn chu được khán giả biết đến như Cuộc đời của Yến, Chờ em đến ngày mai,Chú ơi, đừng lấy mẹ con, Truyền thuyết về Quán Tiên.

Phần âm nhạc của phim cũng được chăm chút rất kỹ lưỡng bởi giám đốc âm nhạc Khuất Duy Minh, một tài năng trẻ đã được vinh danh ở rất nhiều các giải thưởng âm nhạc danh tiếng như giải Vàng hạng mục solo và duo Piano tại ASIA Art Festival (2015), giải Đặc biệt và giải Vàng cho âm nhạc trong vở nhạc kịch Người cầm lái tại Liên hoan Âm nhạc và Khiêu vũ toàn quốc năm 2022.

Sau khi tốt nghiệp Học viện quốc gia Việt Nam ngành piano và Lý luận âm nhạc, Khuất Duy Minh đã có định hướng rất rõ ràng về nghề nghiệp khi lấy luôn tấm bằng Sản xuất Âm nhạc tại Đại học Full Sail của Mỹ và tham gia trong một loạt dự án phim lớn của Hollywood như Mortal combat, The One in My Dream, First Love.

Sau một thời gian rèn luyện và nâng cao tay nghề tại các studio sản xuất âm nhạc cho phim tại Mỹ, Khuất Duy Minh đã trở về Việt Nam và Nhà mình lạ lắm! là phim dài tập đầu tiên mà anh hợp tác cùng Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Nhà mình lạ lắm! là dự án phim dài tập thứ 4 được Truyền Hình K+ đầu tư sản xuất dưới thương hiệu K+ORIGINAL. Phim lên sóng độc quyền trên mọi nền tảng của K+ vào mùa hè này.

Linh Lan