NSND Trần Nhượng: Kính Trắng là nhân vật vô lý nhất trong phim 'Người phán xử'

NSND Trần Nhượng khá có duyên với dòng phim cảnh sát hình sự. Từng ghi dấu ấn với vai Kính Trắng trong phim “Người phán xử” nhưng ông hi vọng rằng, vai thiếu tướng Văn Hoạch trong phim “Bão ngầm”, đang phát sóng, sẽ làm lu mờ Kính Trắng.

- “Bão ngầm” đã lên sóng và bắt đầu thu hút sự chú ý của khán giả với những bình luận khen, chê. Ông dự đoán thế nào về độ “hot” của phim?

Cho đến giờ phút này, tôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ nhiều người quen biết. Họ đều khen phim hay và hấp dẫn. Phim làm tỉ mỉ, cẩn thận. Tôi cho đây là một trong những ưu điểm của phim. Sức hấp dẫn của phim không chỉ nằm ở cốt truyện mà còn ở tính chân thực.

- Liệu vai diễn của ông trong “Bão ngầm” có làm lu mờ vai Kính Trắng trong “Người phán xử”?

Tôi cũng hy vọng thế. Về nhân vật Kính Trắng, chẳng qua khán giả quý tôi thì thích thôi chứ đó là nhân vật vô lý nhất ở trong phim “Người phán xử”. Một ông trùm ma túy lại chẳng có quân, trùm đó còn ngang ngửa, trên cả Phan Quân, thế mà một thân một mình trên mọi nẻo đường, đi giao ma túy cũng một mình, thu tiền cũng một mình, lúc bị đánh hay khi bị bắn chết cũng một mình chịu trận, chẳng có đường dây, hệ thống nào cả. Vô lý chưa? May mà khán giả quý Trần Nhượng nên nhớ vai diễn, thậm chí người ta cho qua, chứ không muốn bới móc. Còn phim “Bão ngầm” thì nhân vật giám đốc, thiếu tướng Văn Hoạch có tính cách, có số phận, có đường dây tình cảm hợp lý.

Nghệ sĩ Trần Nhượng trong phim "Người phán xử".

- Ông thích vai thiếu tướng trong “Bão ngầm” hơn vai Kính Trắng trong “Người phán xử”?

Đúng rồi. Thực ra đó là nhân vật cũng gần gũi với tôi bởi vì tôi là người trong lực lượng, đã từng sống và biết anh em trong lực lượng, trong đó có cả lực lượng phòng chống ma túy. Đã nhiều lần tôi đi chấm chương trình văn nghệ tuyên truyền cho lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy.

- Nghe nói vào vai Thiếu tướng Văn Hoạch trong “Bão ngầm”, ông cũng phải trả giá về sức khỏe?

À không trả giá lắm đâu. Chẳng qua đúng thời điểm làm phim sức khỏe tôi không tốt, người gầy, lên phim thì mặt mũi hơi vêu vao, nhìn hơi già. Khi xong phim, đợt họp báo ra mắt phim, thì mặt mũi lại đầy đặn khiến tôi hơi tiếc.

Lúc bắt đầu vào quay tôi hơi lo, hơi áp lực bởi mặt mũi xương xẩu, trông già, thiếu tính bệ vệ của ông tướng. Nhưng đạo diễn an ủi: Lên hình chú không gầy lắm đâu, nói chung vẫn ra được uy của giám đốc công an tỉnh. Đạo diễn công nhận thế thì tôi cũng yên tâm, chứ lúc đầu tôi cũng mất tự tin khi hình thể không đúng suy nghĩ và mong muốn của mình. Nếu mặt mũi đầy đặn thì tư thế “oách” hơn (cười). Nhưng rồi tôi cũng lại tự an ủi: Cái ông Hoạch là người thẳng thắn, lăn lộn như thế, trèo đèo, lội suối, ra tận hiện trường chỉ đạo thì trông ông ấy khắc khổ, vất vả cũng hợp lý thôi (lại cười).

Đại tá, NSND Trần Nhượng trong phim "Bão ngầm"

- Những phim về đề tài gia đình hay cảnh sát hình sự thường rất ăn khách. Ông có thể lý giải theo cách nhìn của mình?

Tôi cho rằng, những đề tài về gia đình gần gũi với cuộc sống, với tâm lý, tình cảm của mỗi con người. Ai cũng đều có gia đình cả. Người ta soi thấy chính mình trong đó, nên dễ bị cuốn vào. Còn phim cảnh sát hình sự lại hấp dẫn kiểu khác. Là con người ai chẳng có tính hiếu kỳ, tò mò? Dân ta càng hiếu kỳ, ngoài đường có cuộc cãi nhau, va chạm giao thông, ai đi qua cũng phải “hóng”. Hay hàng xóm có cuộc cãi nhau, cũng ra xem như xem hội. Phim “Cảnh sát hình sự” luôn có tình huống bất ngờ. Những gì bất ngờ thường khiến người ta phải theo dõi, quan tâm, suy đoán. Đó chính là một sự hấp dẫn.

- “Bão ngầm” ra giữa bão dịch, ông thấy đây là hạn chế hay là ưu thế?

Nó cũng có lợi thế. Người ta không ra ngoài ăn nhậu, chơi bời được, chỉ ở nhà xem ti vi nên theo dõi liên tục được. Nhưng cũng có hạn chế, dịch thì không tụ tập được, không có điều kiện gặp nhau bàn luận, trao đổi, khiến khả năng lan tỏa của phim kém hơn.

- Ông đã nhận dự án phim mới chưa?

Hiện tại tôi chưa có dự án nào. Trước tết có một đạo diễn truyền hình mời tôi tham gia một phim, bảo sau tết thì quay nhưng bây giờ chưa thấy thông báo gì, không biết như nào?

- Con trai ông, đạo diễn Trần Bình Trọng, làm khá nhiều bộ phim ăn khách. Vì sao ông không phải là lựa chọn hàng đầu của anh ấy?

Con tôi hay làm phim có chất hài, vui vẻ. Còn chất của tôi lại nghiêng về chính luận. Cách diễn của tôi vào phim hài chắc là chưa ổn. Thỉnh thoảng cậu ấy cũng mời tôi tham gia vai ngắn ngắn. Còn những vai xuyên suốt thì chắc cậu ấy nghĩ rằng tôi không đáp ứng được.

- Là cha của hai người con nổi tiếng, một đạo diễn nổi tiếng, một cô con gái xinh đẹp, cũng bắt đầu định hình tên tuổi, ông hạnh phúc không?

Có chứ. Tôi không muốn, không khuyến khích các con theo con đường nghệ thuật vì vất vả. Tôi đã từng ngăn con gái út đừng làm diễn viên, làm diễn viên vất vả và kiếm tiền khó khăn, nhưng khi con vẫn quyết tâm thì tôi lại động viên.

- Tình hình COVID diễn biến phức tạp,, ông vẫn ổn chứ?

Cho đến giờ này tôi cũng vẫn an toàn thôi.