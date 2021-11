NSND Lan Hương: Em rể tôi hỏi sao chị toàn đóng vai vô duyên thế?

(VTC News) -

Sau 4 năm kể từ dấu ấn khó quên của vai diễn bà mẹ chồng “tai quái” trong bộ phim gây sốt “Sống chung với mẹ chồng”, NSND Lan Hương tiếp tục kiến khán giả ngỡ ngàng khi có một cú “lột xác” ngoạn mục với vai diễn bà hàng xóm lắm chuyện trong “Cây táo nở hoa” và gần đây nhất là vai diễn trong phim “Thương ngày nắng về” hứa hẹn nhiều điều thú vị.

NSND Lan Hương đã làm mới hình ảnh của chính mình khi hoàn toàn lột xác so với các dạng vai nhẹ nhàng, đoan trang trước đó trên màn hình. Thậm chí, nữ nghệ sĩ không ngại làm xấu bản thân để khắc họa chân thực nhân vật.

NSND Lan Hương.

- Trong bộ phim “Thương ngày nắng về”, được biết NSND Lan Hương vào vai bà Hiền, một bà mẹ chồng rất ghê gớm, thích chỉ trích, đổ lỗi cho con dâu. Vai diễn mẹ chồng này có khác bà Phương trong “Sống chung với mẹ chồng không?

Tôi vẫn mong khán giả xem bộ phim và cho tôi những phản hồi, nhận xét chứ bản thân mình nói về mình cứ thấy làm sao ấy. Tuy nhiên vai diễn này, bản thân tôi cũng thấy rất đáng sợ. Khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ trời ơi sao vai diễn kinh khủng thế. Nhưng rồi đạo diễn, DOP, mọi người trong đoàn phim có động viên bảo tôi đóng đi cho khác nên tôi nhận lời thôi.

Các bà mẹ chồng thì mỗi bà một kiểu, tự lựa chọn cho mình cách ứng xử với con dâu, cho nên bà nào cũng có những nét riêng. Nhưng tựu chung lại là nếu như bà mẹ chồng mà không yêu con dâu thì đương nhiên là sẽ có mâu thuẫn xảy ra trong gia đình và rất khó đảm bảo hạnh phúc cho con cái.

- Chị có nghĩ khi lên sóng thì nhân vật bà Hiền này cũng sẽ gây bão?

Gây bão hay không thì tôi không biết nhưng có điều là tôi biết là khán giả sẽ rất ghét. Bản thân tôi thấy nhân vật rất đáng sợ. Khi mới nhận kịch bản 20 tập đầu, tôi đã thấy nhân vật này kinh khủng rồi nhưng đọc đến những tập sau thì càng ngày bà này có rất nhiều thứ quá quắt. Tôi nói với đạo diễn Bùi Tiến Huy rằng nếu biết như này, tôi sẽ không nhận vai đâu nhưng đạo diễn cứ động viên mình rằng vai sau sẽ hiền hơn. Tuy nhiên là một diễn viên chuyên nghiệp thì tôi cũng thích được hoàn thành các dạng vai khác nhau chứ không phải là vì đáng sợ mà mình lại không muốn làm.

- Không giống như các vai diễn trước, nhân vật này của chị ăn mặc hơi màu mè, loè loẹt, có vẻ hơi đồng bóng?

Đây là lần đầu tiên tôi có tạo hình như thế trên sóng truyền hình. Trước nay tôi chỉ đóng vai nào thương, vai nào khổ sở. Thậm chí có một năm đi chúc tết, cậu em rể bảo sao bác toàn đóng vai vô duyên thế. Đầu tiên tôi cũng ngỡ ngàng không hiểu sao nhưng mà cậu ấy bảo: “Chị toàn đóng những vai chồng bỏ, chồng chết, đau khổ. Chị đừng đóng vai như thế nữa. Chị nói với đạo diễn cho chị đóng vai nào nó tươi trẻ” thì đến bây giờ thì lại hơi bị quá. Bà Hiền này thì lại loè loẹt, đồng bóng. Thực ra điều này không xấu, tuy nhiên là nó có đúng lúc đúng chỗ hay không thôi.

- Xem “Thương ngày nắng về” có thể thấy chị nói tông giọng khá cao. Có phải ở những bộ phim khác gần đây, chị phải hò hét khá nhiều không? Đảm nhận dạng vai kiểu này chắc sức lực phải bỏ ra nhiều hơn?

Đúng rồi, vào vai này tôi cảm giác bị tốn sức, tốn sức đúng như kiểu một người bỗng dưng phải làm việc phải lao động cực nhọc. Bởi khi một người hiếu thắng, họ rất muốn lấn át người khác, họ nói to và muốn áp đặt một cái gì đó cho đối phương. Cho nên vào những vai này phải nói to và cao giọng, thậm chí tiếng bị xé. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của tôi. Ví dụ như trước đây, tôi hay lồng tiếng hay có thể đọc thuyết minh phim. Những lúc đó, giọng mình khác, nói ấm áp, nghe dễ chịu. Nhưng khi vào vai này, có lúc phải nói to, tiếng bị xé nhiều lúc làm tôi mất cả tiếng chỉ để diễn cho chân thực.

NSND Lan Hương vào vai bà Bông trong phim "Cây táo nở hoa".

- Trong bộ phim “Cây táo nở hoa”, chị đóng vai bà Bông - một bà hàng xóm lắm chuyện. Được biết, để vào vai nhân vật này, chị đã không ngại làm xấu mình, ăn mặc rất tuềnh toàng, thậm chí là hóa trang xấu đi. Chắc hẳn chị cũng phải yêu vai diễn này rất nhiều để có thể hóa trang và diễn một cách chân thực như vậy?

Sự tiếc nuối trong nghề, tôi hầu như không có. Tôi quan niệm không bao giờ quay lại phía sau mà luôn luôn nhìn về phía trước và vẫn mơ ước những vai diễn tiếp theo có màu sắc gì, để có thể đem lấy được một chút cảm xúc của khán giả. NSND Lan Hương

Thực ra làm nghề diễn viên, nhất là làm nghề một cách chuyên nghiệp thì vai diễn nào khi đã nhận thì cũng nên yêu và phải yêu. Những ngày đầu thì còn hơi bỡ ngỡ nhưng càng về sau thì càng thấy yêu với vai diễn của mình hơn. Càng đóng càng thấy yêu hơn. Nếu không yêu vay diễn của mình đương nhiên là không thể làm được. Tuy nhiên đã là một diễn viên chuyên nghiệp thì khi đảm nhiệm vai nào thì phải khiến cho khán giả thấy và tin được vai của mình.

Nó thật sự chân thực thì trong cây táo nở hoa. Bà Bông là một bà bán hàng như là bán tạp hóa lam lũ đương nhiên sẽ không để tâm đến hình thức bên ngoài mà không có stylist mà không biết làm đẹp mà thậm chí bà còn rất tiết kiệm thế thì tại sao mà lại có thể màu mè, xinh đẹp như những vai diễn khác được? Mình làm sao cho nó chân thực nhất, gần gũi với nhân vật là nhiệm vụ của người diễn viên. Với tôi không có vai diễn nào xấu hay đẹp cả. Vẻ đẹp của vai diễn là tạo hình phù hợp nhất, chứ không có cái đẹp nào của Lan Hương ở đấy.

- Diễn nhiều vai ác như vậy thì chị có sợ bị khán giả ghét không?

Tôi mong khán giả sẽ ghét những vai diễn ác còn những nhân vật của tôi thì tôi muốn khán giả thấy những điểm nào không tốt sẽ tránh đi. Đấy là mục đích các vai diễn mà tôi muốn mang đến cho khán giả. Ví dụ như tôi không thích cách ứng xử của bà mẹ chồng đó thì tôi hy vọng rằng là chúng ta trong cuộc sống, đừng ai như vậy. Cũng như bà Bông trong "Cây táo nở hoa" là người rất nhiều chuyện, chuyện trong nhà người ta chưa tỏ ngoài ngõ đã oang oang như thế. Đôi khi nó có lợi đấy nhưng cũng có những lúc sẽ gây phiền phức cho người khác, như trong phim là đối với gia đình anh Ngọc. Tuy nhiên, xuất phát điểm từ cái sự phiền phức đấy cũng là do sự yêu thương không đúng cách của bà ấy.

- Chị có tiếc nuối khi mình không sớm đóng những vai diễn có hơi hướng phản diện, trái ngược với tính cách để tạo ra màu sắc đa dạng hơn không? Vốn định danh với dạng vai chính diện thì chị có gặp khó khăn gì khi chuyển vai như thế này?

Không, sự tiếc nuối trong nghề tôi hầu như không có. Tôi quan niệm không bao giờ quay lại phía sau mà luôn luôn nhìn về phía trước và vẫn mơ ước những vai diễn tiếp theo có màu sắc gì, để có thể đem lấy được một chút cảm xúc của khán giả. Dù vai chính diện hay vai phản diện để ta có thể đến được tận cùng của những vai đó thì có lẽ làm hết cả cuộc đời mình cũng không thể nào mà làm được. Cho nên là mỗi một vai diễn là một thử thách mà mình luôn luôn phải cố gắng.

Thực ra khi chuyển sang những vai diễn phản diện thì không phải là thách thức mà tôi buộc mình phải làm việc một cách nghiêm túc, cẩn thận hơn. Đó cũng là hạnh phúc của người làm nghề khi được thử thách và nhiều dạng vai khác nhau, có thể biến hóa được và làm mới các nhân vật của mình. Bản thân tôi không nghĩ về cá nhân mình mà luôn nghĩ về những nhân vật mà mình sẽ đảm nhiệm, mong muốn nhân vật sắp tới sẽ đem lại cho khán giả cảm xúc gì và cái bài học gì rút ra được từ các nhân vật đó.

- Nhiều người có nhận định là khi nghỉ hưu thì NSND Lan Hương dường như còn nổi tiếng hơn, đắt show hơn?

Tôi không nghĩ là mình đắt show hay không đắt show. Tuy nhiên khi còn công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam thì lịch diễn rất dày đặc. Cho nên cái việc tiếp cận với khán giả truyền hình cũng ít hơn, khó hơn. Còn bây giờ khi về hưu rồi thì mình chủ động trong việc phân bổ thời gian và có thể tham gia được nhiều chương trình, hoàn thành được những công việc mà mình đã nhận. Vì thế các bạn sẽ thấy tôi xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình trên sóng truyền hình, trên phim...

- Sau vai diễn bà Hiền trong "Thương ngày nắng về" thì chị có sẵn sàng đón nhận một vai diễn khác dễ bị "ném đá" không?

Tất nhiên là khi đóng thì tôi cũng lo lắng, thậm chí có suy nghĩ không dám ra đường. Bởi vì khán giả chưa xem hết phim nên có thể vai diễn sẽ tác động đến khán giả sẽ mạnh hơn. Vì thế tôi hơi ngại một chút chứ không có nghĩa là sợ thì không dám đóng. Bởi đấy là nhiệm vụ của người nghệ sĩ, của một người diễn viên. Nếu như không được làm nghề thì còn buồn hơn rất nhiều. Đem đến cho khán giả một cảm xúc nào đó qua vai diễn là hạnh phúc của người làm nghề.

- Xin cảm ơn NSND Lan Hương.