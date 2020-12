NowFood dành mỗi tháng 100 triệu cho quỹ Chăm sóc tài xế

(VTC News) -

“NOWDRIVER CARE - ĐƯỜNG DÀI CÓ NOW” được xây dựng với tinh thần đồng hành, hỗ trợ và động viên kịp thời đội ngũ Tài xế, xây dựng niềm tin phấn đấu trong công việc để giúp cộng đồng Tài xế vượt qua thử thách và phát triển nghề nghiệp, trau dồi kỹ năng. NowDriver Care được triển khai cụ thể vô cùng thiết thực như sau:

Hỗ trợ khó khăn: Hỗ trợ tài chính đối với các tài xế có hoàn cảnh đặc biệt (bản thân hoặc người thân mắc bệnh lý nghiêm trọng, thuộc hộ nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, ...)

Chăm sóc sức khỏe: Hợp tác với các đối tác khác để mang đến các ưu đãi tiếp sức Tài xế như tặng đồ ăn/uống, phát tặng 8.000 khẩu trang bảo vệ sức khoẻ.

Khắc phục tai nạn: Hỗ trợ về mặt tài chính, thăm hỏi động viên các tài xế gặp sự cố khi giao hàng, mua gói bảo hiểm tai nạn cho tài xế với mức bồi thường lên đến 50,000,000/Tài xế.

Now khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ tài xế với nhiều hạng mục và nhiều mức hỗ trợ khác nhau với kinh phí lên tới 100 triệu đồng/tháng trong năm 2021 để đem lại cho Đội ngũ Tài xế những lợi ích thiết thực và gần gũi nhất.

Ngoài ra, ngày 01/12/2020 vừa qua, Now cũng đã mua 20,000 Gói bảo hiểm tai nạn với tổng trị giá lên tới hàng tỷ đồng dành riêng cho Tài xế với mức bồi thường lên tới 50 triệu đồng/trường hợp. Now mong muốn các Tài xế của Now sẽ thêm phần an tâm trong mỗi hành trình và tin tưởng cùng Now gắn bó, hướng tới những mục tiêu lâu dài hơn.