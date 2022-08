Novaland chung tay góp quỹ 'Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc'

(VTC News) -

Chương trình “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần 9 năm 2022 diễn ra tối ngày 9/8/2022 nằm trong chuỗi phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Chương trình có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Dân vận Thành ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành TP.HCM.

Bà Trần Kim Yến – Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu ý nghĩa của chương trình.

Hòa chung tinh thần “Cùng cả nước - Vì cả nước”, trong chương trình, Tập đoàn Novaland và các doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay đóng góp hướng về các vùng biên cương, hải đảo còn nhiều khó khăn. Việc đóng góp của Tập đoàn thể hiện sự chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Số tiền ủng hộ này là món quà cổ vũ tinh thần dành cho cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, đồng thời sẽ tạo nguồn lực cho Thành phố tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành.

Ông Nguyễn Ngọc Huyên – Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland, đại diện Tập đoàn đóng góp cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” và nhận thư cảm ơn từ BTC.

Trước đó, trong nhiều năm liền, Novaland tích cực ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” và tham gia nhiều hoạt động trao tặng tại các địa phương. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đóng góp hàng chục tỷ đồng trong các đợt vận động khác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM như: ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo”, chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Từ nguồn ngân sách này, TP.HCM trao tặng hàng ngàn suất học bổng dành cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà tết cho hộ nghèo tại các quận, huyện; hỗ trợ bệnh nhi được phẫu thuật tim miễn phí; hỗ trợ trang thiết bị y tế, thuốc men, vaccine, thực phẩm…

Đây cũng là hoạt động trọng điểm thường niên của Novaland nhằm hiện thực hóa các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Các doanh nghiệp chung tay ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Qũy “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trải qua hơn 10 năm hoạt động, mang lại hiệu quả ngày càng thiết thực và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Chương trình được nhiều Cơ quan Ban ngành, doanh nghiệp nhân rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng biên giới, biển, đảo Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Novaland đã và đang thực hiện nhiều chương trình chăm lo giáo dục, an sinh xã hội, sức khỏe như: xây cầu tại tỉnh Đồng Tháp, Long An; chương trình học bổng Cô giáo Nhế cho các em học sinh giỏi vượt khó; chương trình “Nước sạch học đường” cho học sinh và giáo viên tại Long An, Bến Tre, Quảng Nam...; gây quỹ cùng tổ chức Operation Smile mang lại nụ cười cho trẻ em sứt môi hở hàm ếch, mổ tim, mổ mắt cho trẻ em tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; chương trình “Triệu tấm lòng, chung tay hướng về miền Trung”; phòng chống dịch COVID-19.

Những hoạt động xã hội này thể hiện cam kết phát triển bền vững và khẳng định sứ mệnh đồng hành tích cực của Novaland trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng.