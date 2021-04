Novagroup cùng Viettel hợp tác chiến lược trong chuyển đổi số

(VTC News) -

Theo thỏa thuận hai bên sẽ ưu tiên sử dụng hai giải pháp chính gồm: “Ứng dụng các dịch vụ viễn thông và giải pháp Công nghệ thông tin” và “Nhóm giải pháp cho khu đô thị thông minh”. Cụ thể, NovaGroup và các đơn vị thành viên ưu tiên lựa chọn sử dụng các giải pháp do Viettel phát triển như: Dịch vụ hạ tầng viễn thông, An toàn thông tin, Hệ thống giám sát an ninh và cảnh báo; Các giải pháp về Hỗ trợ quản lý doanh nghiệp, Chăm sóc khách hàng đa kênh, Quản lý thương hiệu, Thanh toán trực tuyến…

Về phía Viettel, sẽ ưu tiên xem xét giới thiệu cho cán bộ, công nhân viên cũng như khách hàng, các đối tác của Viettel về các chương trình, chính sách ưu đãi sản phẩm cũng như chính sách hợp tác kinh doanh sản phẩm bất động sản và các dịch vụ khác do NovaGroup cung cấp. Đồng thời ưu tiên sử dụng sản phẩm của NovaGroup cho các chính sách phúc lợi, quỹ phúc lợi cho nhân viên của Viettel và cùng thúc đẩy quảng bá thương hiệu của cả hai Tập đoàn.

Đại diện NovaGroup và Viettel ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Phát biểu tại lễ kí kết, bà Hoàng Thu Châu - Tổng Giám đốc NovaGroup nhấn mạnh Tập đoàn luôn coi trọng các giải pháp chuyển đổi số bởi đó là xu hướng tất yếu của tương lai.

Theo bà Châu, chuyển đổi số sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng, và giúp ban lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời.

“Với sự hợp tác của hai bên, tôi tin tưởng rằng công cuộc chuyển đổi số của NovaGroup sẽ nhanh chóng hoàn thiện, mở rộng thị trường thế giới cũng như góp phần mang lại thành công hơn nữa cho hai Tập đoàn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai”, bà Châu cho hay.

Lãnh đạo hai Tập đoàn tin tưởng vào sự hợp tác tăng cộng lực trong công cuộc chuyển đổi số.

Nhấn mạnh hai tập đoàn đều có triết lý kinh doanh gắn liền với việc đem lại giá trị cho người dân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Viettel Lê Đăng Dũng đồng thời khẳng định cả Viettel và NovaGroup đều mang trong mình khát vọng vươn ra biển lớn, định hình giá trị thương hiệu Việt.

“Có thể xem đây là một sự hợp tác có tính chiến lược cao và đem lại nhiều cơ hội hơn nữa khi NovaGroup không chỉ đồng hành với Viettel tại Việt Nam và còn có thể đồng hành trên các quốc gia mà Viettel đã đầu tư trên toàn cầu” – ông Dũng chia sẻ.