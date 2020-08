Nova E&M mang chương trình nghệ thuật, giải trí đến chuỗi BĐS du lịch Novaland

Nova Entertainment & Media (Nova E&M) là thương hiệu thuộc hệ sinh thái Dịch vụ Du lịch NovaTourism. Từ năm 2019, Novaland bắt đầu triển khai mạnh mảng BĐS du lịch với 03 thương hiệu sản phẩm chính là NovaHills, NovaBeach, NovaWorld và phát triển mảng Dịch vụ Du lịch – NovaTourism nhằm mang lại giá trị gia tăng cộng thêm cho nhóm sản phẩm BĐS du lịch và khách hàng.

Đồng thời, hệ sinh thái NovaTourism còn được phát triển để phục vụ cho cộng đồng dân cư của Novaland cũng như góp phần xây dựng thương hiệu du lịch, kiến tạo “Điểm đến” cho các địa phương có dự án do Novaland phát triển.

NovaTourism – hệ sinh thái Dịch vụ Du lịch do Novaland tự phát triển hoặc hợp tác, liên kết gồm 07 hạng mục chính:

(1) Lưu trú (đầu tư xây dựng các tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng được quản lý vận hành quản lý bởi những thương hiệu danh tiếng quốc tế); và tạo ra các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng đầu tư (biệt thự, condotel, second-home) thanh khoản cao, sinh lợi lâu dài cho khách hàng.

(2) Vận chuyển hành khách.

(3) Dịch vụ Hậu cần.

(4) Dịch vụ Ẩm thực.

(5) Vận hành các không gian Mua sắm hiện đại và các mặt hàng truyền thống cho du khách.

(6) Đầu tư và vận hành các hoạt động vui chơi, giải trí phong phú như công viên nước (Water park), công viên chủ đề (Theme park), thủy cung (Aquarium), vườn thú hoang dã, sân gôn, trung tâm giải trí tổng hợp (game, đua xe, karaoke…), các show trình diễn ấn tượng… để thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách trong và ngoài nước.

(7) Dịch vụ lữ hành và Xúc tiến du lịch, góp phần xây dựng “Thương hiệu du lịch” cho địa phương …

Để chuẩn bị cho việc vận hành giai đoạn 1 của nhiều dự án BĐS nghỉ dưỡng từ quý I/2021, NovaTourism vừa ra mắt Nova F&B – Thương hiệu chuyên cung cấp dịch vụ ẩm thực, dịch vụ quản lý và vận hành các thương hiệu đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực ẩm thực như: Jumbo Seafood, The Dome Dining &Drinks, Dynasty House Hongkong Dimsum & Hotpot, Marina Club, Saigon Casa cafe, Gloria Jean’s Coffees; Cà phê Cô Ba…

Nối tiếp, Nova E&M có sứ mệnh góp phần nâng tầm phong cách và chất lượng sống của cư dân Novaland và du khách thông qua 03 mảng hoạt động chính: (1) Điện ảnh – (2) Truyền thông và tổ chức sự kiện nghệ thuật, giải trí – (3) Học viện nghệ thuật. Với các chương trình văn hóa, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, có giá trị tinh thần lớn. Nova E&M hướng đến mục tiêu góp phần đưa các dự án do Novaland phát triển trở thành một trong những điểm đến thu hút nhất trong khu vực.

Nova E&M sẽ bắt đầu hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước để đưa các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, tuần lễ thời trang, đại nhạc hội… về trình diễn tại chuỗi dự án NovaWorld (NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram…) và khu đô thị Aqua City. Tại các dự án này, Novaland cũng đang phát triển loạt tiện ích văn hóa giải trí quy mô lớn để làm nơi tổ chức sự kiện như: trung tâm biểu diễn Arena có sức chứa gần 10.000 người, sân vận động có sức chứa trên 15.000 người, các quảng trường biển và công viên chủ đề... Các sự kiện trên dự kiến sẽ thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm cho từng dự án.

Triển khai kế hoạch, Nova E&M tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Cát Tiên Sa – Đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền thông giải trí tại Việt Nam. Sự hợp tác lần này hứa hẹn sẽ mang đến những chương trình nghệ thuật, giải trí độc đáo và mới mẻ cho khán giả, du khách trong và ngoài nước.

Về Cát Tiên Sa

Là nhà thiết kế và tổ chức sản xuất của các kênh truyền hình cũng như các nội dung truyền hình riêng biệt. Đơn vị chính tổ chức các chương trình: Bước nhảy hoàn vũ - Dancing With the Stars, Gương mặt thương hiệu - The Face, Hoà âm ánh sáng - The Remix, Nhân tố bí ẩn - The X Factor, Bài hát hay nhất - Sing My Song, Thần tượng Bolero - Nation’s best voice, Giọng hát Việt - The Voice, King of Rap – Thế giới Rap…

Là nhà cung cấp sở hữu các kênh truyền thông hàng đầu như: VIVA NETWORK - hệ thống đa kênh, đa nội dung trên các nền tảng video Youtube, Facebook và hệ thống các mạng xã hội khác; SAOSTAR - Tạp chí điện tử với nội dung tổng hợp với thế mạnh về giải trí, kênh thông tin thu hút hàng triệu độc giả online mỗi ngày; VMELODY – công ty đào tạo và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp cũng như sự nổi tiếng của rất nhiều nghệ sỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.