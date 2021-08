Nóng: Chính phủ Afghanistan sẽ chuyển giao quyền lực cho Taliban

(VTC News) -

Theo The Guardian, đoàn đàm phán của Taliban đã đến dinh Tổng thống Afghanistan để chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao quyền lực sau khi lực lượng này tiến vào ngoại ô thủ đô Kabul.

Quyền Bộ trưởng nội vụ Afghanistan cho biết quyền lực sẽ được chuyển giao cho một “chính quyền chuyển tiếp”, trong khi đó lực lượng an ninh sẽ giữ nguyên vị trí để đảm bảo an ninh ở thủ đô. Theo Al Arabiya, chính phủ này do Taliban lãnh đạo.

Chính quyền Kabul sẽ chuyển giao quyền lực trong hòa bình. (Ảnh: The Washington Post)

Theo CNN, chính quyền có khả năng bao gồm các nhân vật cấp cao của Taliban.

Sau khi tiến công chớp nhoáng vào thủ đô, nhóm nổi dậy Taliban được cho là đã ra lệnh cho các binh sĩ kiềm chế bạo lực, cho phép những người muốn rời đi được đi lại an toàn và yêu cầu phụ nữ đi đến các khu vực được bảo vệ. Quân Taliban ngoài ra túc trực tại tất cả các điểm ra vào của Kabul.

Khói gần đại sứ quán Mỹ ở Kabul ngày 15/8. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, truyền thông quốc tế ghi nhận "sự hỗn loạn tuyệt đối" trên đường phố Kabul khi việc chuyển giao quyền lực chuẩn bị diễn ra. Các con đường tắc nghẽn và có báo cáo về các phát súng bên ngoài một ngân hàng.