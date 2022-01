Nội thất Hoà Phát công bố thay đổi thương hiệu thành Nội thất The One

(VTC News) -

Logo mới của Nội thất Hòa Phát - nay là Nội thất The One.

Ra mắt tên gọi Nội thất The One cùng với bộ nhận diện mới, thương hiệu cũng hoạch định những thay đổi về chiến lược để tiếp tục phát triển, củng cố vị thế tiên phong tại thị trường trong nước và vươn tầm quốc tế.

The One được hiểu nghĩa là số một và cũng là người dẫn đầu. Trong tương lai, Nội thất The One sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về nguồn lực, công nghệ và quy mô của Nội Thất Hoà Phát: nhà máy hiện đại, nhân sự giàu kinh nghiệm; từ đó, cung cấp các giải pháp, thiết kế sáng tạo phục vụ lợi ích cộng đồng.

Ban lãnh đạo công ty khẳng định sẽ tiếp tục duy trì phương châm “Lấy khách hàng làm trọng tâm, trân trọng đối tác và đồng hành cùng đại lý” và sứ mệnh “tiên phong kiến tạo không gian sống và làm việc tiện ích, hiện đại”, phát huy những giá trị cốt lõi của Nội thất Hòa Phát trước đây: Sáng tạo – Khát vọng – Nhiệt huyết – Quan tâm.