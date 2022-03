Nối lại hoạt động tuyến nội thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm sau 2 ngày tạm dừng

(VTC News) -

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - xác nhận với VTC News vào sáng nay (16/3).

Theo đó, để tạm thời giải quyết nhu cầu đi lại cấp thiết của nhân dân xã Tân Hiệp, trong ngày 16/3, Đội Quản lý bến thủy nội địa thuộc Thanh tra Sở GTVT cấp phép cho phương tiện xuất bến tại cảng Cửa Đại ra Cù Lao Chàm. Ở chiều ngược lại, tức là từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại, Ban Quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (trực thuộc UBND xã Tân Hiệp) cấp phép cho tàu chạy. Sau đó, lãnh đạo Hội An sẽ họp với Thanh tra Sở GTVT để giải quyết dứt điểm vấn đề cấp phép cho các phương tiện hoạt động trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm trong những ngày tới.

Ông Phan Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà - cho biết khoảng 7h05 hôm nay, ca nô của công ty ông đã chở 25 hành khách (trong đó có các du khách bị mắc kẹt ở đảo Cù Lao Chàm trong 2 ngày 14-15/3) di chuyển từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền an toàn.

Trong 2 ngày 14-15/3, hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm tạm dừng đột ngột khiến người dân địa phương cùng du khách bị mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa không được xuất bến.

Trước khi tuyến vận tải đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm tạm dừng hoạt động, ngày 11/3 vừa qua, UBND TP Hội An có văn bản gửi Sở GTVT Quảng Nam về việc cấp phép rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp.

Theo UBND TP Hội An, việc kiểm tra, cấp giấy phép ra vào, rời bến thủy nội địa do Thanh tra Sở GTVT thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian qua, do Thanh tra Sở GTVT chưa bố trí được lực lượng làm việc tại Cù Lao Chàm nên Ban Quản lý bến thủy nội địa Cù Lao Chàm (trực thuộc UBND xã đảo Tân Hiệp) tạm thời thực hiện việc cấp phép rời bến đối với các phương tiện. UBND TP Hội An nhận thấy việc cấp phép này không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Với lý do trên, UBND TP Hội An đề nghị Sở GTVT bố trí nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ quản lý, cấp phép rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm, thời gian bắt đầu thực hiện từ 14/3.

Từ đề nghị của UBND TP Hội An, ngày 14/3, Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam ban hành thông báo về việc tạm dừng cấp phép hoạt động vận tải đường thủy nội địa quốc gia Cửa Đại - Cù Lao Chàm.