Nối gót xe nội, xe nhập giảm giá gần tỷ đồng

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9, lượng ô tô nhập khẩu tiếp tục tăng, ước đạt 12.000 xe, tăng 35,8% so với tháng trước, trị giá 250 triệu USD. Còn thị trường xe lắp ráp trong nước cũng tung hàng loạt chương trình giảm giá để chạy đua doanh số cuối năm. Vì vậy để giải phóng lượng xe nhập về và cạnh tranh với dòng xe lắp ráp, nhiều xe nhập khẩu được giảm giá lên tới vài trăm triệu đồng.

BMW X7 có mức giảm siêu khủng lên tới 800 triệu đồng.

Mức giá giảm sâu nhất là dòng X7 (giảm 800 triệu đồng) của BMW. Mẫu xe mới được giảm giá gây chú ý gần đây là 5-Series. Phiên bản 520i giảm gần 200 triệu, còn xấp xỉ 1,8 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn cả đàn em 320i.

Các mẫu xe BMW khác được giảm giá bao gồm X5 giảm 20 triệu, X4 giảm 160 triệu, X3 giảm đến 330 triệu, X2 giảm đến 310 triệu. Các xe X6 và X1 bản cũ cũng được giảm giá để bán nốt hàng tồn. Mẫu X6, X1 và 3-Series mới không được giảm giá.

SUV hạng C Subaru Forester cũng được giảm với mức giảm cao nhất lên tới gần 230 triệu đồng và tặng kèm nhiều phụ kiện giá trị.

Cụ thể, giá xe Subaru Forester từ ngày 1/10/2020 của phiên bản Forester i-L ở mức 899 triệu đồng. Mức giá này đã giảm 229 triệu đồng so với giá niêm yết. Đồng thời đây cũng là mức giá thấp kỷ lục của mẫu xe này kể từ trước tới nay tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, giá bán lẻ mới của phiên bản Forester i-S ở mức 1,029 tỷ đồng, giảm 189 triệu đồng so với giá niêm yết. Phiên bản Forester i-S EyeSight cũng được giảm tới 109 triệu đồng so với giá niêm yết khiến giá xe hiện chỉ còn ở mức 1,179 tỷ đồng.

Ngoài ra, tùy từng phiên bản mà còn được tặng kèm phụ kiện, bao gồm màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, camera 360 độ và phim cách nhiệt. Chế độ hậu mãi cũng được tăng với gói miễn phí bảo dưỡng cho 1.000 km đầu, nâng bảo hành lên 5 năm hoặc 100.000 km và miễn phí dung tịch vệ sinh động cơ.

Hiện tại, Forester đang là mẫu xe chủ lực của Subaru tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Sau giảm, Volkswagen Passat có giá hấp dẫn.

Một thương hiệu xe nhập khẩu khác là Volkswagen cũng giảm giá gần như toàn bộ các sản phẩm. Trong đó, Passat bản BlueMotion High được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ quy đổi tương đương 177,6 triệu đồng. Mẫu Tiguan Allspace với 2 bản Luxury và Luxury S được hỗ trợ một phần trước bạ, giá trị lần lượt 120 triệu và 30 triệu đồng, Polo được giảm 11 triệu đồng.

Suzuki giảm giá cho các mẫu Ertiga là 42 triệu đồng, XL7 là 25 triệu đồng và Ciaz được giảm 30 triệu. Các xe Suzuki được nhập từ Indonesia và Thái Lan.

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10 cũng có nhiều ưu đãi. Trong tháng 10 này, khách hàng mua xe Mitsubishi Xpander Cross được tặng bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Hiện nay, Mitsubishi Xpander Cross bán trên thị trường có giá 670 triệu đồng.

Riêng mẫu xe Mitsubishi Attrage được giảm 50% thuế trước bạ (trị giá 19-23 triệu đồng). Khi mua Mitsubishi Outlander 2020 phiên bản 2.0 CVT, khách hàng được tặng bộ ghế da cùng bảo hiểm vật chất. Hai phiên bản 2.0 CVT Premium và 2.4 CVT Premium được tặng camera toàn cảnh 360, bảo hiểm vật chất.

Tương tự như Attrage, Mitsubishi Xpander 2020 phiên bản MT cũng được ưu đãi 50% thuế trước bạ, còn phiên bản AT nhập khẩu được hỗ trợ 20 triệu thuế trước bạ.

Bên cạnh đó, khách hàng mua Mitsubishi Triton sẽ được tặng nắp thùng và camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất và camera lùi, nắp thùng cao/thấp hoặc bảo hiểm vật chất (tùy từng phiên bản).

Trong các thương hiệu xe nhập khẩu thì Ford có doanh số xe bán ra giảm nhiều nhất. Vì vậy việc hãng xe Mỹ tiếp tục đưa ra chương trình khuyến mại cho các dòng xe của mình là điều dễ hiểu. Hiện nay, nhiều đại lý vẫn giữ các chương trình khuyến mại dành cho một số dòng xe nhằm kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

Nhiều mẫu xe nhập khẩu thuộc diện tồn kho cũng được đại lý thanh lý với giá thấp kỷ lục như Mazda2, Honda City hay Honda HR-V.

Theo các chuyên gia, từ giờ đến cuối năm, nhằm kích cầu thị trường, cả dòng xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu sẽ tiếp tục được giảm giá. Đây là cơ hội để khách hàng lựa chọn các mẫu xe tốt với giá phải chăng hơn.