Nội dung cóp nhặt, câu cú lủng củng, vì sao sách của Huấn 'hoa hồng' vẫn hot?

Mới đây, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an lập hồ sơ, phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội xử phạt Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng", SN 1985, tại yên Bái) 17,5 triệu đồng do xuất bản sách vi phạm pháp luật.

Hai cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" của Huấn xuất bản không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản.

Huấn "hoa hồng" tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Tại cơ quan công an, Huấn "hoa hồng" khai nội dung 2 cuốn sách được hắn cóp nhặt, sưu tầm trên mạng, chỉnh sửa để phát hành thành sách rồi tự gắn vào là “Nhà xuất bản SG”.

Hai cuốn sách chủ yếu viết về cách kiếm tiền từ buôn bán online và có một số phần nói về kinh nghiệm cá nhân của Huấn.

Hai cuốn sách của Huấn không thông qua cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà tự rao bán trên mạng xã hội, tự niêm yết giá 799.000 đồng/bộ.

Huấn khai nhận do trình độ hiểu biết hạn chế, muốn kiếm tiền nuôi gia đình nên nghĩ ra cách bán sách, lợi dụng tầm ảnh hưởng để kiếm thêm.

Sách của Huấn "hoa hồng" có nội dung cóp nhặt, câu cú lủng củng, nhiều lỗi chính tả.

Sách của Huấn có nội dung cóp nhặt, câu cú lủng củng, rất nhiều chỗ sai chính tả. Tuy nhiên, do Huấn là nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nên chỉ sau một tháng đầu đã có hàng nghìn đơn đặt mua.

Tại cơ quan công an, Huấn thừa nhận hành vi sai trái của mình. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu Huấn tiêu hủy toàn bộ sách vi phạm.