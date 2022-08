Nỗi đau bị lạm dụng tình dục của những người mẫu tuổi teen

Phim tài liệu Scouting for Girls: Fashion’s Darkest Secret vén màn góc khuất người mẫu tuổi teen bị bóc lột và lạm dụng tình dục bởi chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ, giữ an toàn cho họ.

Ba phần phim tập trung vào 4 chuyên gia quản lý người mẫu: John Casablancas, Gérald Marie, Jean-Luc Brunel và Claude Haddad. Tất cả họ đều làm việc hoặc có liên hệ với Elite Model Management, công ty đào tạo người mẫu nổi tiếng cuối thập niên 1980-1990.

Đây là thời đại người mẫu có giá hơn diễn viên, và Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Kate Moss, Christy Turlington và Claudia Schiffer được Vogue công nhận là 6 siêu mẫu đình đám nhất.

Không chỉ thống trị sàn diễn, họ còn nhẵn mặt trên bìa tạp chí và xuất hiện liên tục trước truyền thông. Đồng thời, các siêu mẫu gợi cảm này cũng là tuýp bạn gái lý tưởng của đại gia.

Theo SCMP, có thể hiểu được rằng lớp trẻ đã khao khát sở hữu sự nghiệp lừng lẫy như đàn chị nhiều đến mức nào. Vậy nên không ít cô gái dù chỉ mới 13 tuổi cũng đã quyết định dấn thân vào Elite.

Phía sau hào quang sàn diễn

Scouting for Girls: Fashion’s Darkest Secret mở đầu với hình ảnh các thí sinh trình diễn trong cuộc thi Elite's Look of the Year. Dưới sân khấu, những người đàn ông ở tuổi ngoài 40 mải mê nhìn ngắm dàn gái trẻ tạo dáng gợi cảm với áo tắm.

John Casablancas - người sáng lập Elite Model Management - nói về tiêu chí chọn người chiến thắng: "Chúng tôi sẽ quan sát hành vi và cách thể hiện, để xem các bạn khao khát thành công đến mức nào".

Gérald Marie (trái) và John Casablancas (phải) chụp ảnh cùng các thí sinh Elite's Look of the Year năm 1998. (Ảnh: Philippe Giraud)

Marie Anderson, cựu nhân viên của Elite, cho rằng hình ảnh đẹp đẽ mà khán giả thấy chỉ là bề nổi. Thực chất, cuộc thi giống như lễ hội đánh cá. Ở đó, đàn ông có tiền sẽ nhắm đến những cô gái dễ tổn thương và có tiềm năng lên giường với họ.

Câu chuyện buồn nhất trong phim tài liệu được kể lại bởi người mẫu Carré Otis, hiện 53 tuổi.

Trở lại tuổi 17, Otis chân ướt chân ráo đến Paris theo đuổi nghề mẫu. Cô được phép ở cùng Gérald Marie (thời điểm đó là người điều hành các hoạt động của Elite ở châu Âu). Đến căn hộ được trang trí bằng những đường viền mạ vàng tuyệt đẹp, Otis xúc động khi thấy cánh cửa được mở ra, và Linda Evangelista xuất hiện.

Evangelista là trong những siêu mẫu lừng danh nhất thập niên 1990, đồng thời là vợ của Marie. Otis tin rằng với sự giúp đỡ từ cặp vợ chồng này, sự nghiệp của cô sẽ thăng tiến.

Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra vài tuần sau đó.

Trong một tuyên bố bất ngờ với báo giới, Otis gào lên nói bất cứ khi nào Evangelista đi vắng, Marie sẽ cưỡng hiếp cô. "Tôi chỉ có 2 lựa chọn - thỏa hiệp hoặc mất việc", Otis nhớ lại, đôi mắt ngấn lệ.

Carré Otis (phải) tại sự kiện ở New York, Mỹ năm 1994. (Ảnh: WireImage)

Một người mẫu giấu tên đã nói trên SCMP: "Tất cả phải chấp nhận việc bị đàn ông cho tay vào váy và ép chúng tôi làm những việc không muốn trong trạng thái vui vẻ".

Gái tuổi teen là mục tiêu hàng đầu

Người mẫu tuổi teen có hoàn cảnh khó khăn là mục tiêu số một của các "yêu râu xanh" đội lốt nhà quản lý tài năng. Những người này đánh vào tâm lý muốn thay đổi số phận của phụ huynh, hứa hẹn cuộc sống sung túc cho họ. Đổi lại, bậc làm cha mẹ phải "giao nộp" con gái.

Từ vùng quê nghèo, các con gái trẻ người non dạ sẽ được gửi đến Paris hoặc Milan làm việc. Từ đây, sự lạm dụng bắt đầu.

Một người mẫu (giấu tên) thừa nhận là nạn nhân trong câu chuyện này, kể: "Họ muốn các cô gái chống lại nhau, không được làm bạn với nhau. Chỉ như vậy họ mới điều khiển được chúng tôi theo ý muốn".

Bộ phim tài liệu còn nhắc đến cách thức Casablancas, Marie hay Brunel kiểm soát "gà" của mình. Đó là bắt người mẫu phải cung cấp hóa đơn mọi chuyến bay, taxi, đồ ăn, thức uống mà công ty đã chi trả thay. Việc này khiến người mẫu mắc nợ công ty suốt nhiều năm.

Gérald Marie và các người mẫu chụp ảnh trong khuôn khổ Paris Fashion Week năm 1996. (Ảnh: Getty)

Đã có không dưới 10 người trốn thoát để tìm cơ hội mới, nhưng đa số chọn ở lại vì gánh nặng kinh tế lớn và những ràng buộc khác chưa thể giải quyết.

"Tôi may mắn hơn vì 20 tuổi mới làm người mẫu, nên sẽ không gặp nhiều khó khăn như các em ở tuổi 14 hay 15. Dẫu vậy, trải nghiệm của tôi cũng cực kỳ đáng sợ", một người mẫu chia sẻ với nhà báo người Anh Melissa Twigg.

Cô này kể đã bị nhiếp ảnh gia tấn công trong thang máy, nhưng khi khiếu nại với công ty quản lý, tiếng nói của cô đã bị dập tắt. "Họ nói rằng nhiếp ảnh gia rất được tôn trọng trong ngành và rằng tôi sẽ lọt vào danh sách đen nếu tiếp tục nhắc đến chuyện này", người mẫu hồi tưởng.

Đối với lớp người mẫu trẻ châu Á, việc lên tiếng càng khó khăn hơn. Họ không thể sử dụng tiếng Pháp hoặc Italy, tỷ lệ cạnh tranh với người mẫu châu Âu hoặc châu Mỹ quá lớn.

"Tôi nhớ những cô gái trẻ đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản đã có khoảng thời gian cực kỳ khó khăn dưới bàn tay quản lý của những người đàn ông kia", một người mẫu khác chia sẻ.

30 năm sau, khi đã có vô số chuyện xảy ra, SCMP tin rằng sự lạm dụng các cô gái trẻ trong ngành thời trang thực sự đã tồn tại quá lâu và là vấn đề muôn thuở, tiềm ẩn nhiều góc khuất.

Từ đó đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của #MeToo và Time's Up. Dù không thể giải quyết triệt để, các phong trào đã góp phần đẩy lùi vấn nạn bắt nạt, quấy rối và lạm dụng tình dục phụ nữ.

Tờ báo nhấn mạnh: "Phong trào #MeToo chắc chắn đã phát huy tác dụng. Phụ nữ dần hiểu và tin rằng nếu họ quyết tâm mang sự thật ra ánh sáng, ngay cả những kẻ săn mồi tình dục quyền lực như Harvey Weinstein cuối cùng sẽ bị kết tội".