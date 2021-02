Nội các Mỹ chính thức có bộ trưởng là người đồng tính

(VTC News) -

Thượng viện Mỹ đã chấp nhận đề cử của Tổng thống Joe Biden về trường hợp của ông Pete Buttigieg sau cuộc bỏ phiếu hôm 2/2, với kết quả 86-13. Như vậy, ông Buttigieg trở thành người lãnh đạo thứ 19 của cơ quan quan trọng này cũng như thành viên thứ 5 trong nội các của ông Biden được Thượng viện xác nhận.

Trước ông Pete Buttigieg, Thượng viện Mỹ cũng đã chấp thuận các vị trí Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen và Ngoại trưởng Antony Blinken.

Với việc xác nhận của Thượng viện Mỹ, ông Pete Buttigieg - 39 tuổi, sẽ là người đồng tính công khai đầu tiên được bổ nhiệm nắm giữ vị trí bộ trưởng trong nội các, đồng thời ông cũng sẽ là một trong những người trẻ nhất từ ​​trước đến nay có mặt trong nội các Mỹ.

Thượng viện Mỹ xác nhận ông Pete Buttigieg là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nước này. (Ảnh: Reuters)

Trong vai trò Bộ trưởng giao thông vận tải, Pete Buttigieg sẽ giám sát một cơ quan liên bang rộng lớn quản lý các hãng hàng không, hệ thống chuyển tuyến và đường cao tốc liên bang. Pete Buttigieg cũng sẽ đóng vai trò trung tâm trong các sáng kiến ​​về cơ sở hạ tầng và môi trường được ông Biden đề xuất, bao gồm kế hoạch bổ sung 500.000 trạm sạc trên toàn nước Mỹ cho xe điện.

Vị chính trị gia 39 tuổi này từng khẳng định đưa nước Mỹ dẫn đầu khi nói đến cầu đường, đường sắt và hệ thống giao thông, đồng thời ông tin rằng với chính quyền mới, họ sẽ làm được điều này.

Ông Pete Buttigieg là cựu Thị trưởng South Bend (bang Indiana). Cựu sĩ quan quân đội này đã từ bỏ cuộc chạy đua bầu cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020 và dành sự ủng hộ cho ông Joe Biden.

Cùng ngày, với tỷ lệ phiếu 56 - 43, Thượng viện Mỹ cũng đã xác nhận Alejandro Mayorkas làm Bộ trưởng An ninh Nội địa. Ông Alejandro Mayorkas trở thành người Latinh đầu tiên giữ vai trò này.

Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ được thành lập sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, có nhiệm vụ giám sát an ninh biên giới, thực thi nhập cư, an ninh mạng và cứu trợ thảm họa.

Việc ông Alejandro Mayorkas được bổ nhiệm nắm quyền tại Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ diễn ra chưa đầy 4 tuần sau khi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump xông vào Điện Capitol, ngăn kiểm phiếu đại cử tri.

Alejandro Mayorkas sinh ra ở Havana và đến Mỹ theo diện tị nạn. Ông là một trong những kiến ​​trúc sư đứng sau chương trình hành động trì hoãn trục xuất những người nhập cư trái phép vào Mỹ từ khi còn nhỏ (DACA).