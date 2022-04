Nội Bài, Tân Sơn Nhất gấp rút hoàn thành đường băng trước nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(VTC News) -

Theo Phó Cục trưởng Cục Hàng không Phạm Văn Hảo, từ 7h ngày 23/4, đường cất hạ cánh 11R/29L, đường lăn S1 đầu 11R, đường lăn S6 và đường lăn S1A sân bay Nội Bài, Hà Nội sẽ được khai thác trở lại. Các đường lăn P4, P7 và S6B cũng được đưa vào khai thác.

Các sân bay gấp rút hoàn thiện đường băng để đón lượng khách lớn dịp 30/4. (Ảnh minh họa)

Đường lăn P4 dài 410m, từ vị trí cách tim đường CHC 11R/29L về phía Bắc là 22,5m đến vị trí cách tim đường CHC 11L/29R về phía Nam là 22,5m.

Đường lăn P7 dài 410m, từ vị trí cách tim đường CHC 11R/29L về phía Bắc là 22,5m đến vị trí cách tim đường CHC 11L/29R về phía Nam là 22,5m.

Đường lăn S6B dài 298,65m, từ vị trí cách tim đường CHC 11R/29L về phía Nam là 22,5m đến vị trí cách tim đường lăn S1 về phía Bắc là 11,5m.

Theo đại diện Cục Hàng không, việc đưa các đường băng, đường lăn tại Nội Bài vào khai thác ngay trước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ giúp tăng năng lực tại sân bay này, phục vụ tối đa nhu cầu tăng cao của người dân. Dịp này, sản lượng vận chuyển qua sân bay Nội Bài, đặc biệt là sản lượng vận chuyển nội địa dự kiến đạt 400 lượt chuyến bay và khoảng 75 ngàn lượt khách quốc nội.

Trong năm 2021, trung bình tuần cao điểm 30/4, tính riêng khách nội địa, mỗi ngày Nội Bài đón khoảng 420 lượt chuyến/ngày và gần 64 nghìn khách/ngày.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm dừng khai thác đường cất hạ cánh 11L/29R để thực hiện công tác kiểm tra tổng thể toàn bộ các hạng mục của dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Nội Bài.

Tương tự, tại TP.HCM, mới đây, Cảng vụ hàng không Miền Nam cho biết, theo tiến độ, trước ngày 25/4 Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải hoàn thành các hạng mục còn lại thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường băng, đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai đường băng này sẽ vận hành trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ 30/4. Và có thể tăng công suất khai thác gấp rưỡi hiện tại giúp đáp ứng nhu cầu đi lại của khách, nhất là thời điểm lễ 30/4 và cao điểm hè, chuẩn bị cho bay quốc tế sắp diễn ra.

Cũng theo lãnh đạo Cảng vụ Miền Nam, dự án nâng cấp đường cách hạ cánh, đường lăn sẽ giúp sân bay Tân Sơn Nhất nâng cao chất lượng khai thác như: Có thêm 100 bãi đậu tàu bay, đáp ứng tối đa 50 triệu lượt khách/năm.

Trước đó, từ tháng 2 đến nay, sân bay Tân Sơn Nhất tạm đóng cửa một đường cất hạ cánh (đường băng) để phục vụ thi công các hạng mục cuối của dự án nâng cấp cải tạo đường băng và đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất.

Do chỉ khai thác một đường băng nên Cục Hàng không cũng đã điều chỉnh tham số điều phối đường hạ cất cánh tại Tân Sơn Nhất trong giai đoạn từ 21/2 đến 30/4 xuống còn 30 chuyến/giờ tham số điều phối nhà ga nội địa đi là 24 chuyến/h và đến là 20 chuyến/h.

Bên cạnh đó, việc khai thác một đường băng phần nào gây hạn chế trong việc tàu bay lăn ra, vào chậm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ. Do đó, việc nâng cấp, sửa chữa đường băng ở Tân Sơn Nhất giúp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách cũng như năng lực của sân bay.

Nhà chức tránh yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công.