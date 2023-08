Nợ thuế, Chủ tịch Bất động sản Long Hưng Phát bị yêu cầu hoãn xuất cảnh

(VTC News) -

Ngày 9/8, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã gửi thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (thuộc Bộ Công an) yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Đạt Chương (61 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Long Hưng Phát).

Dự án Aqua City tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Theo Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát do ông Chương làm người đại diện pháp luật đang bị cưỡng chế 58 tỷ đồng tiền nợ thuế nhưng đến nay vẫn chưa nộp. Do đó, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai gửi thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh đối với ông này từ đầu tháng 8 cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát là công ty con do Novaland sở hữu 79,98% cổ phần, vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Đây cũng chính là chủ đầu tư của Aqua Reverside City - dự án thành phần thuộc tổng thể dự án Aqua City của Novaland tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

