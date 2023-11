'Nổ' có quan hệ với lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát để lừa tiền 'chạy án'

(VTC News) -

Chiều 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Duy Thạnh (SN 1993, trú thôn Thái Dương Hạ Bắc, xã Hải Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Đào Duy Thạnh biết được người thân của chị Trần Thị M (SN 2000, trú tại phường Phú Thượng, TP Huế) bị cơ quan Công an bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Do không có tiền tiêu xài nên Thạnh đặt vấn đề với chị M là Thạnh có mối quan hệ với Công an, Viện kiểm sát sẽ xin cho người thân chị M ra trại sớm...

Bằng thủ đoạn này, ngày 8/6 Thạnh yêu cầu chị M chuyển tiền cho Thạnh 80 triệu đồng. Ngày 4/7/2023, Thạnh tiếp tục yêu cầu chị M chuyển thêm 30 triệu đồng.

Cán bộ công an đang làm việc với Đào Duy Thạnh. (Ảnh: Công Quang)

Tất cả số tiền trên, Thạnh mang đi tiêu xài cá nhân. Sau một thời gian chị M biết mình bị lừa đảo nên trình báo công an.

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Huế xác minh, làm rõ và thực hiện các thủ tục bắt tạm giam đối với với Thạnh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Để phòng ngừa loại tội phạm này, công an TP Huế khuyến nghị, việc các cơ quan chức năng bắt tạm giữ, tạm giam, thi hành án... sẽ được thực hiện đúng theo quy trình, quy định của pháp luật, không ai có thể can thiệp nên mọi người hết sức lưu ý tránh các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Lê Thừa Sơn (48 tuổi, trú xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4/2023, Sơn vào Đà Nẵng chơi, tình cờ quen biết chị N.T.N (35 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) và bà P.T.H (43 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Sơn khoe giấy chứng minh Công an nhân dân và tự giới thiệu đang công tác tại Bộ Công an, có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ cấp cao, có thể lo được một số việc như xin tại ngoại cho người bị tạm giam, giảm án và cả chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tin tưởng, bà P.T.H nhiều lần đưa cho Sơn tổng số tiền 2,2 tỷ đồng để nhờ xin cho em gái đang bị tạm giam tại Công an TP.HCM về tội hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được tại ngoại và giảm án.

Còn chị N.T.N cũng tin tưởng, đưa cho Sơn 700 triệu đồng để nhờ giúp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở đối với lô đất ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, Sơn còn bịa lý do cần tiền để mua đất dự án hoặc khai thác khoáng sản… rồi vay của chị N.T.N 4,3 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10/2023, sau khi nhận ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thừa Sơn, chị N.T.N và bà P.T.H làm đơn tố cáo gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Qua điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thừa Sơn và bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan công an phát hiện, tạm giữ Giấy chứng minh Công an nhân dân giả mạo mang tên Lê Thừa Sơn, còng số 8 cùng dây nịt, mũ của lực lượng công an. Đồng thời, cơ quan công an cũng tạm giữ xe ô tô hiệu Ford Explorer gắn biển số giả 80A mà Sơn sử dụng.