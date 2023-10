Những yêu cầu trong đám cưới siêu mẫu Thanh Hằng

Theo nguồn tin của Tiền Phong, siêu mẫu Thanh Hằng đang trong giai đoạn chuẩn bị đám cưới. Cô và hôn phu đã gửi thiệp mời đến người thân, bạn bè. Chồng sắp cưới của người mẫu là nhạc trưởng Trần Nhật Minh, hơn cô hai tuổi, được đánh giá là nhạc trưởng tài năng của nền âm nhạc nước nhà.

Thông tin về chồng sắp cưới của Thanh Hằng

Trần Nhật Minh sinh năm 1981, được gia đình sớm gieo hạt giống âm nhạc từ lúc lên 6, dù không phải là con nhà nòi. Sau này, anh đỗ vào khoa Piano của Nhạc viện TP.HCM và bước đi trên con đường học tập với nhiều thành tích vẻ vang.

Năm 2007, anh tốt nghiệp Thạc sĩ tại Nhạc viện Tchaikovsky, Matxcơva. 5 năm sau, anh hoàn thành khóa học chỉ huy tại Học viện Chỉ huy Dàn nhạc Quốc gia Italy.

Anh gặt hái được nhiều giải thưởng quốc tế như giải nhì Nhì Cuộc thi Quốc tế dành cho chỉ huy trẻ tại Thành phố Vladivostok năm 2004, giải khuyến khích thi Chỉ huy hợp lý Chuyên nghiệp Toàn Nga lần IV (2006), “Chỉ huy xuất sắc” tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Với tác phẩm kinh điển mà một nhà chỉ huy âm nhạc cần có, Trần Nhật Minh đều có như Tchaikovsky – Ballet Kẹp hạt dẻ, Carl Orff - Cantata Carmina Burana, W. A. Mozart – Opera Die Zauberflote (Cây Sáo Thần)…

Anh là người sáng lập dàn nhạc Sài Gòn Pops Orchestra (SPO) và hiện công tác và chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch TP HCM.

Chia sẻ trên tạp chí hồi tháng 7, Trần Nhật Minh nói anh dùng mạng xã hội từ sớm nhưng không đủ khả năng “bơi” trong bể chứa thông tin này và quyết định dừng lại. Anh không để tâm tới chuyện phải nổi tiếng dù biết đây là điều bất lợi trong việc tiếp cận nhiều tệp khán giả.

“Dòng nhạc cổ điển không cần phải đình đám như những thể loại khác, mà cần không gian riêng và những thứ trống giả thật sự có chiều sâu” – nhạc trưởng cho biết.

Nhạc trưởng tự đánh giá bản thân là người sâu sắc dù từng làm những công việc chưa được điêu luyện. Với anh, sự sâu sắc đến từ công việc, bởi âm nhạc cổ điển vốn dĩ luôn cần chiều sâu. Anh nói bản thân khó tính và nổi loạn nhưng giờ giảm nhiều.

Quy định trong đám cưới của siêu mẫu và nhạc trưởng

Từng được nhận xét là “chị đại” khó tính, Thanh Hằng nói cô thay đổi, ít nóng nảy hơn vì sắp “theo chồng về dinh”.

Chia sẻ với truyền thông, giám khảo The New Mentor cho hay cô đang có mối quan hệ tình cảm hạnh phúc, người yêu mang lại cho cô cảm giác bình an, đồng thời khen anh là người bản lĩnh, can đảm trong mọi tình huống.

"Anh ấy xứng đáng được tôi yêu thương, tin tưởng", Thanh Hằng nói.

Thiệp cưới của Thanh Hằng.

Thiệp cưới của siêu mẫu lấy màu xanh và trắng làm chủ đạo, điểm nhấn là những phím piano, hình vẽ cô dâu mang giày cao gót cùng chú rể khoác áo đặc trưng của nhạc trưởng – biểu tượng cho nghề nghiệp của cả hai.

Theo thông tin từ thiệp mời, hôn lễ diễn ra vào 22/10, địa điểm được giữ kín. Khách đến tiệc được yêu cầu mặc theo dresscode đen, trắng và pastel. Bốn ngày trước khi lễ cưới diễn ra, quan khách phải xác nhận với chủ tiệc để có thể sắp xếp chu đáo.