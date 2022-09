Những xe mui trần Nhật Bản đáng mua nhất

(VTC News) -

Lexus LC

Lexus LC là một trong những mẫu xe mui trần hiện đại tốt nhất của Nhật Bản. Nó có thiết kế độc đáo với phần đầu nhẹ, mềm giúp duy trì kiểu dáng đẹp như chiếc coupe.

(Ảnh: Hotcars)

Lexus tận dụng những tiến bộ công nghệ mới nhất để biến LC trở thành một trong những chiếc xe thể thao có hiệu suất tốt nhất. Nó sử dụng bộ giảm chấn hiệu suất của Yamaha, cung cấp hệ thống treo nhẹ hơn và tăng độ cứng. LC sử dụng động cơ V8 5,0 lít mạnh mẽ, sản sinh công suất 471 mã lực.

Honda S800

S800 bán được chưa đến 12.000 chiếc vì hầu hết những người đam mê đều không quen thuộc với thương hiệu này.

(Ảnh: Hotcars)

S800 là một trong những chiếc xe thể thao có vòng tua máy cao nhất của Honda, với 9.500 vòng/phút. Xe sở hữu động cơ bốn xi-lanh 791cc nhỏ nhưng mạnh mẽ, có thể dễ dàng vượt qua 160 km/giờ. S800 là một chiếc xe thú vị khi lái nhờ hộp số sàn 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Nissan 370Z

370Z là một chiếc xe thể thao cũ mang lại giá trị tốt nhất trong phân khúc của nó. Phiên bản roadster giống một chiếc xe cơ bắp với phần mui được cắt bỏ.

(Ảnh: Hotcars)

Trên đường trường, 370Z gây ấn tượng bởi khả năng tăng tốc mạnh mẽ và xử lý chính xác. Đó là một chiếc xe cơ bắp kiểu Nhật với động cơ V6 hút khí tự nhiên. Động cơ 3,7 lít cho công suất 332 mã lực ở phiên bản cơ sở và 350 mã lực ở phiên bản Nismo.

Lexus IS C

Lexus IS C là chiếc xe mui trần tiện nghi với khoang cabin tuyệt đẹp. IS C cũng có một mái che bằng kim loại ba mảnh có thể thu vào và mở ra trong vòng chưa đầy 20 giây.

(Ảnh: Hotcars)

Lexus IS C gồm 2 phiên bản, trong đó phiên bản cơ sở có động cơ 2,5 lít V6, sản sinh công suất 204 mã lực, sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản thứ hai có động cơ 3,5 lít V6 với hộp số tự động 8 cấp sản sinh công suất 306 mã lực và có các tính năng sẵn sàng cho đường đua. Cả hai mẫu xe đều mang dẫn động cầu sau.

Infiniti Q60

Q60 là đối thủ cạnh tranh với BMW 4 Series mui trần. Giống như BMW, Q60 cung cấp một mái kim loại gấp và bốn chỗ ngồi. Phần mái có thể thu lại trong vòng chưa đầy 25 giây, giúp tăng thêm vẻ ngoài thời trang cho Q60. Tất cả các mẫu Q60 đều tự hào với chất lượng xe tốt và hiệu suất ấn tượng từ động cơ 3,7 lít V6.

(Ảnh: Hotcars)

Mặc dù tăng thêm một số trọng lượng do tăng cường khung gầm, Q60 cho âm thanh tốt hơn khi hạ mui. Bên cạnh đó, đây là một chiếc xe thể thao dẫn động cầu sau mang đến một chuyến đi ấn tượng.