Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận

Trong năm 2017, nhiều vụ bạo hành trẻ em rúng động khiến dư luận phẫn nộ đã xảy ra.

Bé gái 7 tuổi bị dí sắt nóng vào mặt

Chiều 24/11/2017, bé Thảo đến lớp học thì thầy cô ở trường Tiểu học Vĩnh Thành (Kiên Giang) phát hiện mặt và hai tay bé có nhiều vết bỏng. Hiệu trưởng nhà trường trình báo chính quyền địa phương.

Vết thương trên mặt bé Thảo.

Sau đó, làm việc với công an xã, Thảo cho biết các vết thương trên người là do cha ruột và mẹ kế gây ra ngày 21/11. Còn hai vết bỏng ở mặt và tay là do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ dí vào.

Sau đó, xã mời cha và mẹ kế của Thảo lên làm việc và họ thừa nhận hành vi. Hồ sơ được chuyển đến công an huyện để nơi đây xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 25/11, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Kiên Giang) yêu cầu chính quyền xã Vĩnh Hòa Phú phải có biện pháp cách ly Thảo với cha ruột và mẹ kế của bé. Công an huyện vào cuộc để điều tra dấu hiệu bạo hành đối với những người gây ra thương tích cho Thảo.

Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị giúp việc bạo hành

Tối 22/11/2017, tài khoản Facebook có tên N.P. đăng tải 3 đoạn video lên trang cá nhân của mình với nội dung: "Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá!".

Hình ảnh từ clip cho thấy, bé (áo hồng) đang nằm trên giường khóc thì bị người phụ nữ (áo tím) đi lại "dỗ" bằng cách dùng tay liên tiếp đánh vào mông, lưng bé. Sau đó, người này còn kéo cổ, bế xốc bé lên rất mạnh, tung bé lên cao nhiều lần.

Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị bạo hành.

Thấy bé chưa hết khóc, người phụ nữ lại đặt bé xuống giường rồi mắng chửi, tiếp tục đánh nhiều cái vào người, vào đầu bé. Sau đó người phụ nữ tiếp tục bế xóc nách bé lên, để bé ngồi trên đùi rồi đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu rất dã man.

Luật sư Giang Hồng Thanh - Văn phòng luật sư Giang Thanh (Hà Nội) cho biết, những gì hiển thị trong video cho thấy, người giúp việc có hành vi khá dã man. Hành vi bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi nếu chứng minh được, người giúp việc có thể bị truy tố hình sự với mức phạt từ một đến 3 năm tù.

Ngày 23/11, Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) ra quyết định bắt bà Nguyễn Thị Hàn (51 tuổi, quê Nam Định) để điều tra hành vi hành hạ trẻ em.

Mẹ kế bạo hành con chồng

Đầu tuần qua, mạng xã hội xôn xao đoạn video tố chị Nguyễn Kim Dung – giáo viên trường mầm non Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội có hành vi bạo hành với con riêng của chồng.

Công an P.Minh Khai cho biết, vụ việc được Công an phường chuyển hồ sơ lên Công an quận giải quyết theo thẩm quyền.

Mẹ ruột của cháu bé bị bạo hành là chị chị Nguyễn Thị Hồng Yến (28 tuổi) tiết lộ do quá bức xúc, uất nghẹn khi chứng kiến thương tích trên người con, cũng như phản ánh của hàng xóm về con trai bị đánh nên âm thầm quay clip tố chị Dung.

Vết thâm tím bên tai bé.

Trước thông tin sự việc, nữ giáo viên trường mầm non Minh Khai cho biết, đó là phút nóng giận không đáng có của bản thân. Chị đến xin lỗi chị Yến.

Chị Dung phân trần: “Lên video bao giờ hành động cũng mạnh hơn ở ngoài. Vụ việc này công an đang xử lý. Đạo đức nhà giáo của chúng em, em cũng chỉ là hành động bột phát. Còn trên mạng nói là liên tục đánh thì đứa bé chết từ lâu rồi vì nó là đứa trẻ con. Thế nên, chỉ là bột phát từ ức chế không kìm nén được thôi. Sau sự việc này em nghĩ cần phải rút kinh nghiệm rất là nhiều”.

Giúp việc bạo hành bé 5 tháng tuổi

Sáng 24/10/2017, khi đang ở chỗ làm, anh Tài bật màn hình camera theo dõi ở nhà tại TP Vinh, Nghệ An, thấy bà Đặng Thị Lý (trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên) người giúp việc đi tới tắt camera.

Thời điểm này trong nhà chỉ có bà Lý và bé Đinh A N (gần 5 tháng tuổi) con trai anh Tài ở nhà.

Sau đó, anh Tài kiểm tra lại băng hình ghi được từ camera thì phát hoảng khi thấy đoạn clip con mình bị người giúp việc này đánh.

Người giúp việc bạo hành trẻ. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, đoạn clip ghi lại vào khoảng 10h ngày 11/10, bà Lý và con anh Tài nằm trên võng. Khi cháu bé thức dậy, bà Lý vỗ vỗ vào người cháu sau đó lấy gối chẹn lên mặt cháu.

Theo anh Tài, có lẽ con khóc không chịu nín nên bà Lý cầm chân kéo cháu rồi đánh mạnh vào người, vào vùng đầu cháu. Người giúp việc này tiếp tục bế cháu lên, vừa đi vừa giật lắc cháu. Sau đó camera bị tắt.

Bà Đặng Thị Lý được gia đình anh Tài thuê trông con và phụ việc nhà với mức lương 4 triệu đồng (bao ăn ở) từ ngày 5/10. Thời điểm xảy ra sự việc bà Lý đang trong thời gian thử việc.

Anh Đinh Văn Tài phẫn nộ trước sự việc xảy ra.

Sau khi xem được clip anh Tài về nhà, mở lại clip cho gia đình và bà Lý xem. Tuy nhiên, bà Lý không thừa nhận có đánh bé A N mà chỉ nhận tự vỗ vào chân mình để dỗ bé.

Sau đó anh Tài báo Công an phường Bến Thủy đến làm việc. Ngay trong tối 24/10, anh Tài cho bà Lý nghỉ việc, thanh toán tiền công thời gian làm việc.

Cô giáo cầm dép đánh vào đầu trẻ

Ngày 5/2/2017, mạng xã hội đăng tải video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một cô giáo cầm dép đánh thẳng vào đầu, mặt bé trai khiến bé ôm đầu khóc. Tiếp đến, một cô dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe dọa "ngậm mồm".

Cô giáo cầm dép đánh vào đầu trẻ.

Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra 2 cô giáo trong clip bạo hành trẻ được xác định là Đặng Thị Bình (SN 1994) và cô Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 1995) ở cơ sở mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bước đầu, 2 cô giáo tường trình do không kiềm chế được việc các cháu khóc nhiều và đi ngoài nhiều lần ra quần nên dùng dép, thước kẻ hành hung và véo tai các cháu,

Hiệu trưởng, giáo viên dọa cắm điện, thả vào máy vặt lông gà bé 4 tuổi

Hiệu trưởng và giáo viên Trường mầm non xã Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai) đã dọa cắm điện, bế ngược cháu Nguyễn Gia Huy (4 tuổi) thả vào máy vặt lông gà làm cháu khóc lóc, hoảng loạn, sợ hãi.

Bố cháu đã tận mắt chứng kiến và quay lại clip hành vi này.

Giáo viên và hiệu trưởng ở Lào Cai dọa thả bé vào máy vặt lông gà.

Với hành vi này, cô hiệu trưởng Vũ Thị Hằng bị giáng chức. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ra một số sai phạm khác liên quan đến thu chi tài chính. Do đó, cô Hằng bị cách chức và điều động sang giảng dạy tại trường khác.

Hai cô giáo còn lại có liên quan đến sự việc bị kỷ luật cảnh cáo và điều động chuyển sang trường khác, tạm thời làm nhân viên trường học không trực tiếp giảng dạy.

Bảo mẫu hành hạ bé trai 2 tuổi giữa trời giá lạnh

Những ngày cuối năm 2017, dư luận lại chảy nước mắt trước hình ảnh bé trai bị người giữ trẻ tại điểm trông trẻ tự phát trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) hành hạ giữa trời giá lạnh.

Bé trai không mặc quần được đặt trong chiếc thùng đựng nước và bị một người phụ nữ liên tục dùng cây gậy, một đầu buộc giẻ chà mạnh vào phần thân dưới của bé. Ngoài ra, người giữ trẻ này nhiều lần túm áo, xách bổng, quăng quật cháu… mặc cho bé khóc lóc.

Giữa trời lạnh giá, bé trai 2 tuổi ở Đắk Nông bị người giữ trẻ hành hạ.

Người giữ trẻ hành hạ cháu bé là bà Phạm Thị Vấn (SN 1954, trú tại thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp). Tuy nhiên, do hành vi của bà Vấn chưa đủ yếu tố cấu thành tội nên không thể xử lý hình sự mà chỉ xử phạt hành chính.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cũng yêu cầu bà Vấn cam kết chấm dứt hoạt động giữ trẻ.

Bạo hành kinh hoàng ở cơ sở Mầm Xanh

Xảy ra vào cuối năm 2017, hình ảnh clip ghi lại cảnh các bảo mẫu tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (Q.12, TPHCM) hành hạ hàng loạt đứa trẻ gây chấn động cả nước.

Sau vụ việc ở Mầm Xanh, TPHCM và nhiều tỉnh thành ra quân kiểm tra các cơ sở mầm non.

Những đứa trẻ bị bảo mẫu đánh, tát, lấy can nhựa gõ vào đầu, vào người mọi lúc mọi nơi. Chưa kể, bảo mẫu còn cầm dao gõ vào dọa làm đám trẻ khóc thét…

Ngoài những gì clip mô tả thì còn rất nhiều hình thức bạo hành mất nhân tính của các bảo mẫu tại cơ sở Mầm Xanh được phanh phui như trẻ bị bắt ngồi trên bô suốt ngày để bảo mẫu khỏi mất công thay quần áo, bé nhỏ bị nhốt khu vực riêng không có người trông nom cho đến việc bữa ăn bị cắt xén.

Bảo mẫu tại cơ sở mầm non Mầm Xanh, TP. HCM tra tấn trẻ có thể nói là vụ bạo hành trẻ kinh khủng nhất trong năm 2017 (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau đó, chủ cơ sở Mầm Xanh là bà Phạm Thị Mỹ Linh đã bị tạm giam và truy tố. Điều đáng chú ý nhất trong vụ việc ở Mầm Xanh là trước khi sự việc báo chí thông tin ra dư luận thì cơ quan chức năng đã hai lần đi kiểm tra cơ sở này.

Cũng từ vụ việc bạo hành tại Mầm Xanh, TP HCM đã tổ chức nhiều cuộc họp, ra nhiều công văn khẩn về việc kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non. Đồng thời, đưa ra đề xuất các cơ sở tư thục, nhóm lớp phải lắp camera để giám sát.

