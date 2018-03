(VTC News) - Điểm qua những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động năm 2017, một lần nữa nhắc nhở cả xã hội cần phải xem xét về tình trạng bạo hành trẻ em vẫn còn tồn tại và quá nhức nhối như hiện nay.

Bé trai 10 tuổi bị cha và mẹ kế bạo hành ở Hà Nội

Liên quan đến những vụ bạo hành trẻ em, gần đây nhất, vụ việc bị phát giác là vào đầu tháng 12, trường hợp của bé Duy (10 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vì cha mẹ ly hôn vào đầu năm 2014, Duy về ở với bố ruột và mẹ kế tại nhà ông bà nội.

Bé trai 10 tuổi bị cha và mẹ kế đánh rạn xương sườn, nứt sọ não. (Ảnh: Soha).

2 năm sau, gia đình ba người chuyển đi thuê trọ tại phường Nghĩa Đô. Duy lúc này học lớp 2. Sau nhiều lần bị cha và mẹ kế đánh đập tàn bạo, ngày 5/12, Duy quyết tâm bỏ trốn, tìm về nhà ông bà nội.

Sau quãng đường "chạy trốn", Duy tìm về được nhà ông bà nội trong tình trạng ốm yếu, người chi chít vết thương. Qua thăm khám, bác sĩ xác định Duy bị đánh rạn xương sườn, nứt sọ não.

Sau khi bị bắt, cha ruột của Duy khai nhận đã uốn chiếc móc nhôm thành roi, bắt con nằm úp mặt hoặc đứng sát vào tường để đánh răn đe mỗi khi sai phạm. Còn mẹ kế cho rằng, phải đánh Duy trước vì nhỡ cha cậu bé biết thì Duy còn bị đánh nhiều hơn.

Người giúp việc tung hứng bé gái hơn một tháng tuổi

Tháng 11, một gia đình ở thành phố Phủ Lý (Hà Nam) trình báo cảnh sát khi phát hiện người giúp việc bạo hành bé gái hơn một tháng tuổi của họ. Vụ việc được phát hiện qua camera theo dõi.

Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh camera theo dõi cho thấy, người giúp việc liên tục dùng tay đánh liên tiếp vào người bé gái. Chưa dùng lại, người này còn tung hứng bé gái lên cao để doạ nạt.

Khai nhận tại cơ quan công an, người giúp việc cho biết, lý do đánh và tung hứng bé gái vì bé khóc nhiều khiến mình không làm được việc nhà. Được biết, người này đã đánh bé gái liêp tiếp trong 2 ngày 20 và 22/11 khi bố mẹ bé không ở nhà.

Bảo mẫu tát, đạp, dùng dao hăm doạ trẻ mầm non

Cũng trong tháng 11, bà Phạm Mỹ Linh (43 tuổi) chủ cơ sở Mầm Xanh (quận 12, TP.HCM) đã bị công an bắt giữ vì liên tiếp có hành vi đánh đập trẻ.

Ảnh cắt từ clip.

Quan sát từ phóng sự điều tra của Báo Tuổi trẻ, mỗi sáng khi nhận các cháu từ tay bố mẹ, bà Linh và các bảo mẫu đều tươi cười niềm nở. Tuy nhiên, ngay sau khi cha mẹ các bé đi khỏi thì họ đã đánh những đứa trẻ khi cho ăn hoặc lúc bắt đi ngủ.

Cụ thể, bà Linh cùng một số bảo mẫu khác đã tát, đạp, dùng chai nhựa đánh vào đầu trẻ. Đáng nói, những người bảo mẫu này còn dùng dao hăm doạ các bé.

Khai nhận tại cơ quan công an, bà Linh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bảo mẫu kẹp đầu, tát liên tiếp vào mặt trẻ

Giữa tháng 3, một clip đăng tải hình ảnh 2 bảo mẫu có hành vi "tra tấn" trẻ ở một điểm giữ trẻ trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp (TP.HCM) khiến dư luận phẫn nộ.

Ảnh cắt từ clip.

Quan sát hình ảnh từ clip cho thấy, các bảo mẫu liên tục đánh vào đầu, mặt. Phẫn nộ hơn, những người này còn đè ngửa, kẹp đầu các bé để tống thức ăn vào miệng các bé.

Phát hiện vụ việc, UBND phường 17 đã nhanh chóng có quyết định kiểm tra, đình chỉ hoạt động giữ trẻ trái phép này và chuyển các các bé tại nhóm giữ trẻ trên đã được chuyển sang trường công lập lớn của quận để phụ huynh an tâm.

Hiệu trưởng dốc ngược bé trai 4 tuổi vào máy vặt lông gà

Cuối tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh giáo viên trường mầm non xã Xuân Giao dốc ngược bé trai 4 tuổi vào máy vặt lông gà. Đoạn clip này được chính bố của bé trai âm thầm ghi lại.

Ảnh cắt từ clip.

Kết luận về vụ việc giáo viên trường mầm non Xuân Giao, bà Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng nhà trường bị cách chức, điều động sang giảng dạy tại trường khác.

Hai cô giáo Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng liên quan đến vụ việc cũng bị kỷ luật cảnh cáo và điều động chuyển sang trường khác, tạm thời làm nhân viên, không trực tiếp giảng dạy.

Cô giáo dùng dép đánh vào đầu học sinh

Đầu tháng 2, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô giáo của trường mầm non Sen Vàng (Hà Nội) cầm dép đánh vào đầu, mặt bé trai khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Ảnh cắt từ clip.

Đáng nói, giáo viên này còn dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe dọa "ngậm mồm". Một cô giáo khác cũng có hành động dùng đầu gối thúc vào bụng bé đang khóc kèm lời quát tháo phải nín ngay.

Khai nhận tại cơ quan công an, hai giáo viên mầm non này thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hai người này cho biết lý do hành động dã man như vậy là vì các bé quấy khóc, đi ngoài ra quần nhiều lần nên mới tức và có hành động không đúng.

An Nhiên