Những vật dụng thí sinh cần mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2021

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước và thẻ dự thi để xuất trình cho cán bộ coi thi. Ngoài ra, những đồ dùng được mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, compa, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không thẻ nhớ.

Danh mục các loại máy tính được Bộ GD&ĐT cho phép gồm: Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX580VN X; VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X; Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli W1710, WD991ES; Eras E370, E371, E372, E380; Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT.

Với thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học xã hội được mang thêm Atlat Địa lý Việt Nam để hoàn thành bài thi môn Địa lý. Atlat do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm nội dung nào.

Thí sinh cũng được phép mang các loại máy ghi âm, ghi hình để lưu lại thông tin nhưng không thể nghe và truyền nhận tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp.

Do dịch COVID-19, thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang, dùng bình nước cá nhân hoặc nước lọc đóng chai nhưng xé bỏ nhãn mác. Quy định cụ thể về bình nước, khẩu trang sẽ do các tỉnh, thành quyết định.

Các em bị cấm mang vào phòng thi giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây cháy nổ, tài liệu và các thiết bị truyền, chứa thông tin để lợi dụng gian lận trong quá trình làm bài. Nếu bị phát hiện mang theo những vật dụng trái phép này, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi.

Khi làm bài, các em chỉ được viết một màu mực, không sử dụng màu đỏ và không được đánh dấu, làm ký hiệu riêng trong bài thi. Với những môn tự luận, thí sinh có thể rời phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài nhưng phải nộp lại bài kèm đề, giấy nháp. Trường hợp cần thiết và được sự cho phép của cán bộ coi thi, các em vẫn được ra khỏi phòng thi nhưng phải chịu sự giám sát của lực lượng chức năng.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.015.000. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, khoảng hơn 11.500 thí sinh sẽ không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT trong đợt 1 vào ngày 7 và 8/7.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021: