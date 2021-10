Những vai diễn gây tranh cãi của Thu Quỳnh

Vai diễn đánh dấu sự lột xác của Thu Quỳnh chính là My "sói" trong phim "Quỳnh búp bê". Cô hóa thân trọn vẹn vào vai một ả ca ve nanh nọc, độc ác, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Thu Quỳnh tâm sự về vai diễn: "Trong cuộc sống có nhiều lúc tôi rất cáu giận nhưng phải kìm nén xuống. Với My 'sói' trong 'Quỳnh búp bê', những ấm ức, những cái khó chịu, uẩn ức mà tôi luôn phải kìm nén được bung ra. My 'sói' giúp tôi bung xòe mọi thứ, không phải giấu giếm gì. Và khi được giải tỏa trong vai diễn, con người tôi trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu hơn rất nhiều".