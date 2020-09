Những tỷ phú từng hỗ trợ hàng triệu USD cho các quỹ ở Việt Nam

Việc tỷ phú Chuck Feeney cống hiến hết tài sản 8 tỷ USD, chỉ để lại 2 triệu USD để an hưởng tuổi già gợi nhớ những hành động tốt đẹp của ông dành cho Việt Nam. Không chỉ ông mà còn có rất nhiều tỷ phú đã làm việc này.

Chuck Feeney

Tỷ phú Chuck Feeney, 89 tuổi, trở thành đồng sáng lập tập đoàn bán hàng miễn thuế toàn cầu Duty Free Shoppers vào năm 1960.

Tỷ phú Chuck Feeney.

Sau hàng chục năm kinh doanh các mặt hàng cao cấp, đắt tiền, ông Feeney kiếm được một khối tài sản khổng lồ. Với phương châm “cho đi khi còn sống”, ông lập nên quỹ từ thiện Atlantic Philanthropies (tạm dịch Quỹ Đại Tây Dương) vào năm 1984, trong nhiều năm, vị tỷ phú với tấm lòng cao cả đóng góp ẩn danh qua quỹ của mình. Từ đó đến nay, ông Chuck Feeney đóng góp hơn 8 tỷ USD cho các tổ chức, trường đại học và quỹ nhân đạo khắp thế giới, chỉ để lại cho mình 2 triệu USD để an hưởng tuổi già.

Năm 1997, ông Feeney đọc được một bài báo về Quỹ Đông Tây Hội Ngộ (East Meets West Foundation - EMWF), một tổ chức nhân đạo có trụ sở tại San Franciso, Mỹ. Biết được quỹ đang ở trong tình cảnh khó khăn, ngân sách chỉ đủ hoạt động trong 5 tháng và chưa tìm được thêm nhà tài trợ, ông liên hệ ngay với người đứng đầu EMWF và hỗ trợ họ 100.000 USD.

Trong 16 năm trở lại đây, Việt Nam cũng nhận được sự hỗ trợ lên tới 381.6 triệu USD từ tỷ phú Feeney, chủ yếu qua Quỹ Đông Tây Hội Ngộ.

Bill Gates

Tỷ phú Bill Gates là đồng sáng lập và Chủ tịch tập đoàn Microsoft, ông cũng được biết đến là một nhà từ thiện nổi danh.

Vào năm 2000, Bill Gates và vợ là bà Melinda cùng nhau sáng lập quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates (BMG). Đôi vợ chồng nhân ái đã quyên góp hơn 45 tỷ đô la cho các quỹ từ thiện trên khắp thế giới. Họ đấu tranh cho các công cuộc xóa đói giảm nghèo, quyền bình đẳng cho phụ nữ, cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ y tế và giáo dục.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates.

Tháng 8/2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, quỹ Bill và Melinda Gates hào phóng hỗ trợ 150 triệu USD cho viện Serum Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, để cung cấp 100 triệu liều vaccine với giá 3 USD/liều cho các nước nghèo.

Vợ chồng ông Gates đến thăm Việt Nam vào năm 2007, từ đó tới nay, Việt Nam nhiều lần nhận được sự hỗ trợ từ quỹ của họ. Cùng năm, quỹ cung cấp 245.000 USD cho viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương của Bộ Y tế Việt Nam, nhằm giúp đỡ một chương trình nghiên cứu tiêm chủng bệnh u nhú ở người.

Năm 2008, quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ hơn 2 triệu USD cho dự án “cải thiện việc sử dụng máy tính và khả năng truy cập internet công cộng tại Việt Nam”. Trong 5 năm tiếp theo, quỹ tiếp tục tài trợ 30 triệu USD để mở rộng khả năng tiếp cận internet ở nông thôn.

Trong nhiều năm, quỹ liên tục hỗ trợ cho Vietnam Enterprise Investment Ltd (VEIL), một quỹ chuyên đầu tư cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Tới nay số tiền VEIL nhận được từ quỹ của Bill Gates đã lên tới 88 triệu USD.

Bob Parsons

Tỷ phú Bob Parsons, sở hữu khối tài sản trị giá 2.7 tỷ USD, là nhà sáng lập của nhiều công ty, trong đó, nổi bật nhất là công ty Godaddy.

Tỷ phú Bob Parsons.

Năm 1968, thiếu niên Parsons gia nhập lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại chiến trường Việt Nam năm 17 tuổi. Ông được giải ngũ vì bị thương nặng trong chiến tranh. Sau khi về nước, Bob Parsons đã xây dựng một đế chế tỷ đô với thương hiệu gậy golf cao cấp của mình.

Nhưng tỷ phú Parsons không chỉ nổi tiếng về tài năng và độ giàu có, mà còn vì tấm lòng nhân đức, giàu lòng trắc ẩn của ông.

Bob Parsons đầu tư rất nhiều thời gian lẫn tiền bạc để giúp đỡ các tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới. Năm 2012, ông Parsons và vợ là bà Renee thành lập tổ chức Bob & Renee Parsons nhằm hỗ trợ tài chính cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Sau 8 năm, quỹ từ thiện của ông đã trao hơn 130 triệu USD cho hơn 92 tổ chức từ thiện trên khắp thế giới. Đối tượng giúp đỡ chủ yếu của quỹ Bob & Renee Parsons là các cựu chiến binh, những người bị nhiễm HIV, người dân ở các khu vực bị thiên tai như lũ lụt, động đất,…

Trong chuyến thăm Việt Nam để tham dự hội nghị golf châu Á Thái Bình Dương 2017, tỷ phú Bob Parsons ủng hộ 200.000 USD, tương đương với hơn 4 tỷ đồng, cho chương trình từ thiện vì trẻ em nghèo "Swing for the Kids", do báo Đầu tư phối hợp với tập đoàn BRG tổ chức. Ông cũng cam kết sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho các chương trình khác nhằm giúp đỡ trẻ em một cách tích cực và hiệu quả nhất.