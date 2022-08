Những tuyệt phẩm mang tính dấu ấn của YOO Inspired by Starck

(VTC News) -

Phillipe Starck là một trong những nhà thiết kế đương đại nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới. Trong hơn 5 thập kỷ, nhà thiết kế huyền thoại này đã không ngừng sáng tạo và ghi dấu ấn của mình trong mọi lĩnh vực: từ bàn chải đánh răng, xe máy, thiết bị vệ sinh, nhà hàng, khách sạn và thậm chí cả căn hộ riêng của Tổng thống Pháp Francois Mitterand tại điện Elysée.

Philippe Starck ảnh hưởng đến cách chúng ta sống ở tất cả mọi khía cạnh - trong cách sử dụng màu sắc, vật liệu và không gian, cũng như khao khát sở hữu, nhìn ngắm những thiết kế đẹp ở mọi nơi, mọi lúc.

Năm 1999, Starck hợp tác với nhà phát triển bất động sản quốc tế John Hitchcox để thành lập YOO với sứ mệnh tạo ra những không gian sống thực sự đặc biệt. Dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Philippe Starck - YOO Inspired by Starck, đã hoàn thiện thành công gần 40 dự án trên khắp thế giới.

Những không gian thiết kế bởi YOO Inspired by Starck đều trở thành điểm đến mà ai cũng muốn được trải nghiệm.

Các căn hộ và không gian nghỉ dưỡng do YOO thiết kế đã trở thành kinh điển, biểu tượng của sự sang trọng, tinh tế và mến khách. Mỗi ngôi nhà được thiết kế như một điểm đến khơi gợi cảm xúc và trải nghiệm, không gian sống chắt lọc sự thân thiện, vui vẻ và những bất ngờ thú vị.

YOO Limasssol - Ốc đảo bên bờ biển

YOO Limassol là dự án gần đây nhất của YOO Inspired by Starck và là bất động sản hàng hiệu cao cấp ven biển đầu tiên ở đảo Síp. Điều làm nên sự nổi bật của dự án sang trọng, độc đáo này là mô hình 'thành phố trong thành phố' với hàng loạt tiện ích và dịch vụ từ cơ bản đến cao cấp như: bãi biển riêng, sân golf mini, ô tô và du thuyền sang trọng, sòng bạc, rạp chiếu phim… thỏa mãn đa dạng các nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của cư dân.

Thiết kế ấn tượng tại YOO Limassol.

YOO Limassol sở hữu tầm nhìn ngoạn mục ra biển Địa Trung Hải, hòa mình vào thiên nhiên giữa màu xanh của cỏ cây cùng thảm thực vật hoang dã, tạo ấn tượng về một ốc đảo xanh bên bờ biển.

Cư dân được lựa chọn 2 phong cách thiết kế do YOO đề xuất: Thiên nhiên hoặc Văn hóa.

“Phong cách thiên nhiên là sự thuần khiết và đơn giản của thiên nhiên, của không khí trong lành, bầu trời xanh và những bình minh dịu nhẹ. Văn hóa – phong cách còn lại, là sự kết hợp hoàn hảo giữa quá khứ và hiện tại, gợi nên một cảm hứng lịch sử mạnh mẽ nhưng luôn hướng về tương lai”, Philippe Starck – Giám đốc sáng tạo của YOO Inspired by Starck chia sẻ về YOO Limassol.

KHUN by YOO – Khái niệm mới về bất động sản hàng hiệu ở Thái Lan

Nằm ở trung tâm của Thong Lor, khu phố đáng mơ ước nhất ở Bangkok (Thái Lan), mọi góc của KHUN by YOO đều được thiết kế với phương châm lấy cư dân làm trung tâm, mang những thiết kế trang nhã và thông minh vào không gian sống.

KHUN by YOO phản ánh cá tính của gia chủ thông qua kiến trúc và thiết kế. Lấy cảm hứng từ di sản công nghiệp và phong cách sống đặc biệt của khu Thong Lor, KHUN by YOO kết hợp sự sáng tạo vượt trội và các tiện ích sang trọng, mang đến một không gian sống vượt trội, trên cả khái niệm về một ngôi nhà.

Hồ bơi tại KHUN by YOO mang đến trải nghiệm như đang ở giữa bầu trời.

Điểm nhấn của dự án là bể bơi trên mái với chiều dài 30m đã được YOO Inspired by Starck biến thành một bầu trời huyền diệu bằng cách sử dụng sợi quang để trang trí bể bơi tạo ra những hình ảnh phản chiếu lấp lánh như những vì sao, khiến cư dân có trải nghiệm như đang ở giữa bầu trời trong từng chuyển động và tận hưởng tầm view180 độ ra thành phố.

Sự xuất hiện của KHUN by YOO đã mở ra một khái niệm mới về bất động sản hàng hiệu ở Thái Lan.

Sapphire Residences Colombo – Dinh thự trên tầng không

Lấy cảm hứng từ viên ngọc xanh Sri Lanka nổi tiếng, Sapphire Residences được thiết kế tỉ mỉ cho những ai mong đợi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Kiến trúc đặc biệt, nội thất, cảnh quan, tiện nghi, dịch vụ… tất cả đều kết hợp để phục vụ một mục đích chính: biến cuộc sống hàng ngày trở thành một chuỗi những trải nghiệm.

Sapphire Residences không chỉ là căn hộ, đó là những “dinh thự trên không”, nơi cư dân có thể tận hưởng những không gian sinh hoạt rộng lớn, tiện nghi giải trí đặc biệt và những dịch vụ 5 sao đẳng cấp.

Căn hộ Sapphire Residences – Dinh thự trên tầng không.

Sapphire Residences là một biểu tượng sôi động và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Sri Lanka: hiện đại và tiến bộ nhưng vẫn giữ được văn hóa độc đáo và những giá trị nhân văn bản địa sâu sắc. Tổ hợp căn hộ này là nơi an cư của những người đã bước lên đỉnh cao của danh vọng và sự thành công. Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, cư dân thượng lưu sẽ được trải nghiệm sự giao thoa giữa không gian, ánh sáng và cùng lối thiết kế và kiến trúc tinh tế, tất cả mang đến một tổ ấm hoàn hảo giữa đảo thiên đường.

Bên cạnh những cái tên ấn tượng trên, các công trình của YOO Inspired by Starck tỏa rộng khắp năm châu. Có thể kể đến như YOO Montreal ở Canada, The Limited ở Mexico (Bắc Mỹ), YOO Quito ở Ecuador, Malecon by YOO ở Peru (Nam Mỹ), YOO Berlin ở Đức, YOO Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ (châu Âu), YOO Tel Aviv ở Israel (Trung Đông), YOO Meta (châu Úc) và tại châu Á là Lodha Evoq ở Ấn Độ, Acqua Iguazu ở Philippnes…

Không gian sảnh tối giản nhưng đầy sang trọng tại YOO Quito.

Sắp tới đây, thương hiệu của huyền thoại Philippe Starck sẽ có mặt tại Việt Nam. YOO Inspired by Starck sẽ thiết kế một bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật độc bản tại phân khu Hollywood Hills, thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn (Bình Định) do Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Sở hữu địa thế cao độ trên sườn đồi ôm trọn vịnh biển và thung lũng nơi bán đảo Hải Giang, bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật này mang đến tầm view đa sắc, bắt trọn sự phóng khoáng của biển trời, núi non cùng nhịp đập thời thượng của “Vương quốc không ngủ” Canal District – phân khu đầu tiên ra mắt công chúng của siêu dự án MerryLand Quy Nhơn.

Phân khu Hollywood Hills tại MerryLand Quy Nhơn.

Từ đây, một “huyền thoại thiết kế" sẽ được viết tiếp trên miền đất kỳ quan, đặt dấu mốc cho sự phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp thế giới tại Quy Nhơn.