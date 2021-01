Những trường hợp sống sót thần kỳ sau tai nạn máy bay

(VTC News) -

Dù máy bay là phương tiện di chuyển an toàn nhất so với các phương tiện khác, hằng năm vẫn có không ít vụ tai nạn máy bay xảy ra khiến hầu hết các hành khách thiệt mạng. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp may mắn thoát lưỡi hái tử thần kỳ diệu đến khó tin.

Bộ tứ may mắn ở Nhật Bản

Ngày 12/8/1985, tại Nhật Bản xảy ra vụ tai nạn hàng không thảm khốc. Máy bay Boeing-747SR cất cánh từ Tokyo đến Osaka, mang theo 524 hành khách và thành viên phi hành đoàn.

Bỗng nhiên, một bộ phận ở phần đuôi bị bật và văng ra khỏi máy bay, khiến áp suất trong cabin giảm xuống đột ngột. Tất cả các hệ thống thủy lực trên máy bay hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Kết quả, máy bay bị rơi gần núi Takamagahara, cách Tokyo khoảng 100 km. Lực lượng cứu hộ chỉ đến được vào sáng hôm sau.

Trong số 524 hành khách, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy 4 người sống sót. Đó là tiếp viên hàng không Yumi Ochiai (24 tuổi), hành khách Hiroko Yoshizaki (34 tuổi) cùng con gái Mikiko (8 tuổi) và Keiko Kawakami (12 tuổi).

Ba người đầu tiên được tìm thấy trên mặt đất, còn Keiko được phát hiện trên cành cây. Tất cả họ đều ngồi ở khoang cuối trong suốt chuyến bay. 4 người mắn sống sót này sau đó được biệt danh là "Bộ tứ may mắn" ở Nhật Bản.

Cô gái duy nhất sống sót

Năm 1981, tại vùng Viễn Đông của Liên Xô (Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết, tồn tại từ năm 1922 đến 1991), cô sinh viên Larisa Savitskaya trở về trên chuyến bay từ Komsomolsk-on-Amur đến Blagoveshchensk, sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật với chồng là Vladimir.

Khi đang ở độ cao 5.200m, máy bay An-24 bất ngờ va chạm với một máy bay ném bom Tu-16 của không quân.

An-24 va chạm với một máy bay ném bom Tu-16 của không quân Liên Xô năm 1981.

Larisa lúc đó đang ngồi trên ghế ở đuôi máy bay. Sau cú va chạm mạnh, cô bất tỉnh do cabin giảm áp xuất và máy bay liên tục hạ độ cao. Vụ tai nạn khiến máy bay An-24 rơi xuống mặt đất. Phần đuôi của nó rơi trên tán cây bạch dương.

Sau khi máy bay rơi xuống đất, Larisa bất tỉnh trong vài giờ, sau đó tự tỉnh lại và có thể tự di chuyển. Larisa là người duy nhất trong số tất cả hành khách may mắn sống sót trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc trên.

Cô gái sau đó bị sang chấn tâm lý, chấn thương cột sống, gãy tay, xương sườn và gần như toàn bộ hàm răng.

Bom gây nổ máy bay, nữ tiếp viên thoát chết

Một ngày năm 1972, máy bay chở khách Douglas DC-9 của Nam Tư trên đường từ Copenhagen đến Zagreb đã phát nổ ở độ cao 10.160m. Theo thông tin công bố, vụ nổ xảy ra do một quả bom mà bọn khủng bố giấu trên máy bay. Người sống sót duy nhất là nữ tiếp viên 22 tuổi Vesna Vulovich, người lẽ ra không có mặt trên máy bay. Trước giờ bay, cô được yêu cầu bay thay thế cho người đồng nghiệp cùng tên Vesna Nikolic.

Các mảnh vỡ của chiếc máy bay phát nổ rơi xuống những tán cây phủ đầy tuyết. Vesna Vulovich là người duy nhất sống sót sau vụ nổ. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, hôn mê 27 ngày và phải nằm trên giường bệnh điều trị 16 tháng.