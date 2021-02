Những 'trận đánh' ma túy lớn trong năm 2020 ghi chiến công của Công an Nghệ An

(VTC News) -

Trong năm 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng các lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Công an Nghệ An đã triệt phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng cùng hàng trăm bánh heroin, hàng tạ ma túy đá.

Ngay từ đầu năm 2020, Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án 819C, bắt hai đối tượng người Lào là Thao Hờ Vừ (SN 1994, nơi cư trú Thoong Cha Lạt, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay), Chung Vàng (SN 2002, nơi cư trú Thoong Viêng Khăm, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay) khi chúng đang vận chuyển 20 bánh heroin và 12 kg ma túy đá trên đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

150 bánh heroin được lực lượng chức năng thu giữ từ một chuyên án

Tiếp đó, vào tháng 5/2020, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phối hợp với cơ quan chức năng phá phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng Hoàng Văn Hải (SN 1990), Trang A Vừ (SN 1992) và Thao A Sự (SN 1992) đều trú tại thôn Nặm Đăm, Xã Cao Tân, huyện Pắc Nặm (tỉnh Bắc Kạn), thu giữ 20 bánh heroin, 20 kg ma túy dạng đá và 4 kg ketamin.

Ngày 8/12, lực lượng chức năng Công an Nghệ An vây bắt chiếc xe bán tải BKS 37C- 280.25 di chuyển trên quốc lộ 7 đến xã Tam Đình (Tương Dương, Nghệ An) chở 8 bao xác rắn, bên trong chứa 150 bánh heroin và 176 kg ma túy tổng hợp.

Cả 4 đối tượng ngồi trên xe bị bắt giữ gồm: Ly A Pó (SN 2000), Vừ A Thắng (SN 2001), Giàng A Minh (SN 1999), cùng trú bản Ka Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Mùa A Vừ (SN 1988, trú tại bản Tia Ló, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Ngày 15/12/2020, ngay sau hiệu lệnh tấn công truy quét tội phạm của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ Trần Văn Minh (SN 1971, trú tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đang có hành vi mua bán 19 bánh heroin.

Ngày 19/12, trên QL 46C đoạn qua xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An), Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Văn Tuấn (SN 1978, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 2 kg ketamine, 4.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điuề tra, Ban chuyên án bắt giữ thêm Hoàng Văn Phượng (SN 1969, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương), thu giữ 1 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 20kg pháo.