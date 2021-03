Những tính năng độc đáo 'tuyệt chủng' trên xe hơi hiện đại

1. Cửa thu vào thân xe

Xuất hiện trên BMW Z1 - mẫu xe sản xuất giới hạn chỉ khoảng 8.000 chiếc trong giai đoạn cuối thập niên thứ 8 của thế kỷ trước, cửa thu vào thân là kết cấu hết sức thú vị, tạo ra không gian rộng mở cho người ngồi trong khoang lái. Tuy nhiên, cửa thu vào thân khiến việc ra vào xe hết sức khó khăn. Mô tơ điện của kết cấu này cũng thường hư hỏng theo thời gian. Phần bệ cửa - đặc biệt là kính - rất dễ hỏng nếu bị người dùng vô tình ngồi hoặc giẫm lên... Những điểm yếu đáng tiếc này khiến thiết kế cửa độc đáo của BMW Z1 trôi vào dĩ vãng.

2. Nắp ca pô mở ngược

Ngày nay, mọi người đều quen với nắp ca pô mở từ phía trước, nhưng ít ai biết rằng nhiều mẫu xe trước đây đều có nắp ca pô mở ngược, nổi bật có các mẫu xe cơ bắp Mỹ cổ điển như Ford Mustang, Chevrolet Camaro, hay các dòng xe châu Âu - trong đó có BMW Series 3, Series 5, M5 giai đoạn 1986-1989. Thiết kế này cho phép người dùng dễ dàng thao tác với khối động cơ hơn so với kiểu nắp ca pô mở từ phía trước trên ô tô hiện đại. Khi hệ truyền động của ô tô trở nên bền bỉ và ít phải chăm sóc hơn, tất cả những gì người dùng thường phải làm khi mở nắp khoang máy là... châm thêm nước rửa kính hay thay bóng đèn. Do các thành phần này đều nằm gần mũi xe, các nhà sản xuất đã nhanh chóng chuyển hướng sang sử dụng thiết kế quen thuộc hiện nay.

3. Đèn pha ẩn

Là điểm nhấn nổi bật trên xe mui trần bán chạy nhất mọi thời đại, Mazda MX-5 cũng như mẫu thể thao lừng danh “anh em” RX-7, đèn pha thụt thò được giới mê xe ưa thích nhờ việc thổi hồn vào thiết kế khô cứng của ô tô. Loại đèn này cũng hiện diện trên nhiều dòng xe như: Porsche 928, Chevrolet Corvette, Honda Integra/Accord, Lamborghini Countach/Diablo, Nissan Pulsar, Ferrari F40, Toyota MR2... Tuy nhiên, thiết kế này không tồn tại lâu do vấp phải nhiều bất tiện trong sử dụng, đặc biệt là hạn chế tầm quan sát phía trước và cơ cấu đèn đôi khi không bật lên khi cần.

3. Gạt mưa đèn pha

Sự hữu dụng của món tiện ích này là miễn bàn, tuy nhiên sự xuất hiện của máy bơm áp suất cao và điều kiện giao thông ngày càng cải thiện đã khiến gạt mưa đèn pha trôi vào dĩ vãng.

4. Cửa gió điều hòa nằm trên cánh cửa xe

Khác với kết cấu phổ biến hiện nay, nhiều mẫu xe trong quá khứ thường có cửa gió điều hòa nằm trên cánh cửa nhằm giúp các luồng không khí di chuyển hài hòa hơn, không thổi thẳng vào mặt người dùng. Việc giải phóng diện tích bề mặt táp lô cũng cho phép bố trí các nút bấm và chức năng khác dễ dàng hơn.

5. Thân vỏ có thể tháo rời

Ở một số xe thể thao trước đây, các mảnh ốp ngoại thất thường được thiết kế để có thể tháo lắp nhanh chóng, cho phép chủ xe dễ dàng thay thế, sơn sửa theo ý thích. Tuy nhiên, kết cấu chốt giữ các tấm ốp thường lỏng lẻo theo thời gian, khiến chiếc ô tô trở nên xộc xệch, kém bắt mắt. Bên cạnh đó, để giảm trọng lượng tiện cho thao tác, các tấm ốp cũng thường được làm bằng nhựa cứng - loại vật liệu dễ nứt vỡ theo thời gian.

7. Ghế băng phía trước

Xuất hiện lần đầu trên Chevrolet Impala, ghế băng phía trước cho phép 3 người ngồi thoải mái từng là “mốt” của ngành công nghiệp ô tô. Ghế băng được các nhà sản xuất trang bị trên ô tô trong nhiều năm (tới tận năm 2015), nhưng dần bị loại bỏ vì lý do an toàn. Do thiết kế thẳng tuột, ghế băng không giữ người lái khi xe vào cua, cũng không bảo đảm an toàn khi có va chạm xảy ra.

8. Chắn nắng kép

Hầu hết các loại ô tô hiện nay đều chỉ có một tấm chắn nắng phía trên kính lái. Người dùng chỉ có thể chọn một trong hai vị trí, hoặc che mặt trời chói chang phía trước, hoặc từ cạnh bên. Tuy nhiên trong quá khứ, nhiều mẫu xe có hai lớp chắn nắng, không chỉ bảo vệ hành khách khỏi tia UV gây hại, mà còn bảo đảm khả năng quan sát xung quanh.

9. Gương chiếu hậu đặt trên nắp ca pô

Về lý thuyết, gương chiếu hậu đặt trên nắp ca pô rất ưu việt khi cho phép người lái tập trung nhìn về phía trước. Tuy nhiên, trong sử dụng, thiết kế này lại đem tới một số phiền phức như không thể điều chỉnh khi xe đang di chuyển, khoảng cách tới mắt tài xế quá xa gây khó khăn trong quan sát... Thực tế này khiến gương chiếu hậu trên nắp ca pô nhanh chóng nhường chỗ cho thiết kế gương tích hợp tại cột A - thứ đã trở nên phổ biến hiện nay.

10. Đèn chiếu sáng khoang máy

Món phụ kiện từng không thể thiếu mỗi khi xe hỏng lúc tối trời này giờ đây hầu như đã tuyệt chủng. Sự xuất hiện của các loại đèn chiếu sáng đời mới sử dụng pin kết hợp với việc những chiếc ô tô ngày càng tốt và ít hỏng hóc hơn đã cho phép các nhà sản xuất mạnh dạn cắt bỏ “tùy chọn” này để tiết kiệm chi phí.